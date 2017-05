Motoqueros de Posadas volvieron a manifestarse en desacuerdo con el uso del número de patente en cascos y chalecos

Tras la movilización efectuada el domingo pasado en la costanera de Posadas, a fin de informar, juntar adherentes y protestar por la pretensión de identificar en cascos y chalecos el número de la patente del rodado como presunta prevención de delitos, los motoqueros vuelven a centrarse en la escena. Esta mañana entregaron un petitorio en casa de gobierno y un pedido de audiencia con el Ministro de Gobierno Marcelo Pérez.

Gustavo Petersen, motoquero. Audio Radio News.

Este grupo de motoqueros sostiene que el usar este tipo de identificación podría promover la estigmatización y que “favorecería a la delincuencia” a través del uso de patentes adulteradas.

Al respecto, Gustavo Petersen, integrante del movimiento de motoqueros habló con Radio News y sostuvo: “En el petitorio argumentamos el por qué, y solicitamos a la provincia la no adhesión al decreto 17117. Necesitamos que la provincia no se adhiera porque si es algo que no se aplica técnicamente después, que no lo exigen en las centrales, es algo que favorece después a la coima”.