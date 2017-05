Iguazú: hay dos detenidos por el robo millonario, pero los dólares y las joyas no aparecieron

Los investigadores de la Unidad Regional V de la Policía detuvieron a dos sospechosos por el robo millonario que sucedió el fin de semana en una residencia particular del barrio Villa 14 de Puerto Iguazú, de donde sustrajeron 140 mil dólares, 70 mil pesos, 5000 reales y 2000 euros, en ausencia de la propietaria, Elsa Irala (56).

Trascendió que los detectives llegaron hasta esas personas luego de analizar las cámaras de seguridad de la zona. Sin embargo, no hay rastros del botín sustraído.

De los sospechosos se supo que ninguno es de Puerto Iguazú: uno es misionero, de otra localidad, y el restante extraprovincial. Ambos fueron puestos a disposición del juez de Instrucción Tres, Martín Brítes.

Mientras Irala no estaba en casa, los ladrones subieron hasta la ventana-balcón de su residencia y luego de violentarla se llevaron los billetes y tres kilos de joyas de oro, algunas con incrustaciones de zafiro, brillantes y esmeraldas.

El botín, en total, llegaría a los tres millones de pesos.