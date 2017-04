Legislativas 2017: “Cambiemos privilegia listas de consenso”

La búsqueda de consensos para evitar una disputa interna ante las próximas elecciones es el objetivo principal de Cambiemos, aseguró a Misiones Online el presidente del PRO e integrante de una mesa nacional del frente que define su estrategia electoral.

También dijo que en Misiones no están definidas las candidaturas y que hay un diálogo abierto con todos sus aliados en la provincia. Y coincidió con el gobernador Passalacqua en la distinción entre la gestión de gobierno, a la que calificó en buena “sintonía” y la opción político electoral de Cambiemos y la Renovación.

¿Los socios del radicalismo en Cambiemos reclaman más participación en listas y en el gobierno, le darán más participación?

Una mesa nacional integrada por los partidos fundadores de Cambiemos con cuatro representantes del PRO, yo soy uno de ellos, cuatro del radicalismo y dos de la Coalición Cívica, coordina la política de todo el armado de Cambiemos y se han tomado algunas premisas para empezar a trabajar. Aún tenemos cerca de 60 días para los cierres. La primera es lograr listas de consenso privilegiando las mejores alternativas electorales, la mejor oferta electoral que pueda ofrecer Cambiemos en cada provincia.Hoy nuestra energía política tiene que estar puesta en la gobernabilidad del país, en no malgastar recursos ni humanos ni físicos. Y llegar con una alternativa competitiva y que exprese lo mejor que tiene el frente para seguir representando al cambio en cada uno de los distritos. Obviamente, en el peor de los casos, cuando no exista posibilidad siempre está el mecanismo de las PASO para dirimir las candidaturas en las provincias que se trate.

¿En Misiones, hay consenso?

En Misiones hemos empezado a reunirnos; no yo, pero sí los representantes del PRO de Misiones, de la UCR y del partido FE que son los tres partidos fundadores con personería jurídica y política en la provincia. Y, hasta ahora, las conversaciones vienen en el sentido de armar una lista de consenso

¿Usted será el candidato a senador?

No están definidas las candidaturas, ni los lugares, ni los nombres. Falta definirlo y en los próximos 30 días tendría que estar ya prefigurada la solución. En principio estamos en un consenso.

El gobernador Passalacqua ha marcado que una cosa es trabajar juntos en la gestión y otra cosa es la campaña electoral.

No solamente opinamos lo mismo sino que lo hemos dicho antes. Muchas veces, no solo en Misiones sino también en muchas provincias, la gente ve que trabajamos como un gran equipo de trabajo con gobernadores e intendentes de distinto signo político al nuestro. La verdad es que los misioneros lo votaron a Passalacqua para que gobierne la provincia y los argentinos lo votaron a Macri para que gobierne el país. El sentido que nosotros le damos a la política es solucionar los problemas de la gente. Y mal estaríamos cumpliendo con ese designio si nos estamos peleando por cuestiones partidistas y no le damos respuesta a la gente. En el caso concreto de Misiones hemos encontrado, ha encontrado el gobierno nacional una sintonía muy parecida, sin resignar cada uno su identidad política, pero sí trabajando en lo institucional en la solución de los problemas de la provincia, de la región. Obviamente que esto no implica que Cambiemos no tenga su propia alternativa, no construya su propia alternativa electoral lo más competitiva posible, porque queremos ganar las elecciones de esta provincia.

No mencionó al partido de Alex Ziegler.

Esto es importante precisarlo. Hablé de la mesa nacional de Cambiemos. Hay un primer anillo que son los partidos nacionales y obviamente que en cada provincia, porque esto varía en cada una, existen aliados provinciales que se incorporarán en los frentes provinciales. Esa es una etapa que se transitará. Vamos a ser muy amplios y queremos que participen todos aquellos que han sido aliados y que son aliados. Todos los partidos provinciales que son aliados de Cambiemos a lo largo y a lo ancho del país. El partido de Ziegler está en esa situación. Por lo tanto formará parte seguramente de las conversaciones de estos días.