Capacitaron a conductores y peatones sobre cómo evitar accidentes

Ayer en la escuela de Capacitación Vial ubicada en Francisco de Haro y Luchessi de Posadas, el especialista Luis Di Falco brindó una charla haciendo hincapié en consejos prácticos apuntando a medidas preventivas para evitar que los perjudicados sean los niños.

Si bien la charla apuntó a un público amplio, principalmente hizo hincapié en brindar consejos prácticos e información teórica sobre seguridad vial a la hora de llevar a los niños a la escuela e informar sobre las distintas medidas preventivas y asesoramiento para evitar accidentes de tránsito donde puedan ser perjudicados los niños. Estuvo destinada a estudiantes, padres, docentes y público en general. La misma tuvo lugar esta mañana en la Escuela de Capacitación Vial, ubicada en avenida Francisco de Haro y Luchessi de Posadas.

Entre los contenidos hubo asesoramiento para saber como conducir en la vía pública, ya sea como peatón, como ciclista, como motociclista y automovilista.

“El mayor problema que tenemos en Misiones, en cuanto a siniestros viales, es un 73% de gente que sufre accidentes en moto. No está discriminado por edades, pero sí, un gran porcentaje de esta cifra está conformada por niños”. comentó el abogado Luis Di Falco. Se desempeña como Especialista en Seguridad Vial y Capacitador Vial.

En Posadas existe una ordenanza que prohíbe el traslado de los niños menores de 12 años en motos. “La idea de este curso es crear conciencia acerca de cómo y por qué se producen los accidentes, para evitar la muerte de más niños y hacerles saber qué aspectos están prohibidos, qué tipo de cascos se deben usar, cuales son las sillas o sistemas de retención infantil que deben usarse de acuerdo a la edad, cuales son las medidas de seguridad que debe tener el auto”.

El objetivo del curso, según sostuvo el especialista, es:”lograr cambios culturales. Básicamente, en materia de tránsito y seguridad vial, los argentinos somos un desastre. Entonces debemos intentar lograr ese cambio cultural, lograr un click en la gente para que cambie su manera de hacer las cosas; cuando llevan a los chicos a la escuela que no pare en doble fila, que no lo haga bajar del lado de la calle, sino por el lado del cordón, que coloque la silla del bebé del lado que corresponde y no llevar a los chicos adelante”.

La próxima semana volverán a dictar la charla pero será específicamente para docentes de los tres niveles educativos básicos, el objetivo es que cada docente replique estos conocimientos en sus respectivas escuelas con los padres de los estudiantes.

La actividad fue realizada en conjunto por la Dirección Provincial de Vialidad y la Vicegobernación de Misiones. Estas capacitaciones vienen realizando desde el año 2014 en toda la provincia. En 2016 llegaron a recorrer 50 municipios y el objetivo de este año es alcanzar los 75 municipios.