Anticipan un lunes con máximas de 36° y sensación térmica de 40° con chaparrones por la tarde

La dirección General de Alerta Temprana dependiente del ministerio de Ecología y RNR de la provincia de Misiones, anticipa probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas por la tarde. La máxima prevista para la zona norte es de 35 grados, 33 en la zona centro y 36 en la zona sur. La térmica prevista es de 40 para hoy y mañana.

Zona norte: Cielo con nubosidad variable probables chaparrones y tormentas aisladas especialmente por la tarde, mejorando hacia la noche, Probabilidad de lluvia 60% Lluvia estimada 10 mm. Vientos leves a moderados del norte hasta 25 km/h. Humedad 80/40%. Temperaturas min. 25°Max 35°

Zona centro: Cielo Parcial nublado probables chaparrones y tormentas aisladas por la tarde mejorando hacia la noche. Probabilidad de lluvia 50% Lluvia estimada 15 mm. Vientos leves a moderados del norte hasta 30 km/h. Humedad 92/50%. Temperaturas Min 24°Max 33°

Zona sur: Cielo Parcial nublado probables chaparrones y tormentas aisladas por la tarde mejorando hacia la noche. Probabilidad de lluvia 55% Lluvia estimada 10 mm. Vientos leves a moderados del norte hasta 35 km/h. Humedad 85/45%. Temperaturas Min 25°Max 36°

Recomendaciones:

1.- Mantener la hidratación a lo largo del día, aunque no se tenga sed, bebiendo líquidos, especialmente agua.

2.- Utilizar ropa y calzado ligeros y sueltos, que permitan la transpiración, optando por colores claros o neutros.

3.- Evitar hacer ejercicio o actividades extenuantes entre las 11:00 y 17:00 horas.

4.- Preparar comidas ligeras (ensaladas, verduras, frutas o jugos) que ayuden a reponer el líquido y las sales perdidas por el exceso de sudoración.

5.- Evitar el exceso de alcohol, las bebidas con mucha cafeína y las comidas abundantes, ya que favorecen la deshidratación.

6.- Mantener la casa y el lugar de trabajo fresco es especialmente importante cuando existen niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o que no pueden movilizarse.

7.- En la medida de lo posible, mantenerse en lugares frescos y bien ventilados, caminando a la sombra y con un gorro que proteja del contacto directo con el sol.

8.- Controlar la exposición directa a los rayos solares, especialmente entre 11.00 y 16.00 horas.

No olvidar aplicar crema con factor solar las veces que sea necesario.

9.- Asegurar que bebés, niños, personas de edad avanzada o animales no queden solos en vehículos estacionados y con las ventanas cerradas.

10.- Almacenar los medicamentos a la sombra y en un lugar fresco (bajo 25°C) o mantener en el refrigerador según las instrucciones de almacenamiento en el embalaje.

Ante situación de riesgo, consultar a Defensa Civil, línea 103 ó al 911 Emergencias.

Situación: Semana con inestabilidad siempre por las tardes, se esperan chaparrones y tormentas hoy y mañana. El miércoles la inestabilidad podría causar tormentas mas fuertes y en forma localizada debido a la llegada de un frente frío a la región. Para el jueves y viernes se espera cielo nublado y con lluvias a cualquier hora del día que podrían estar acompañadas por tormentas en toda la provincia, los sistemas de baja presión se mantendrán en la región hasta el fin de semana inclusive generando precipitaciones aisladas.

Precipitaciones: Esta semana vuelve a estar dominado por los chaparrones que en sectores podrían ser fuertes, hoy 5 a 10 mm mas importantes en zona norte, 10 mm promedio para mañana y el miércoles, mas fuertes en zonas sur y centro. Entre 20 y 35 mm para los dias jueves y viernes.

Temperaturas: Se mantendrán muy elevadas hoy y mañana con sensación térmica de 40° en gran parte de la región, minimas entre 23 y 26° toda la semana aun con las lluvias. Máximas entre 31 y 33° desde el jueves.

Viento: Intensidad entre leve a moderado con ráfagas junto con los chaparrones que pueden alcanzar los 45 a 60 km/h

Lunes 20 entre 20 y 30 km/h. martes 21 entre 25 y 35 km/h. miércoles entre 30 y 40 km/h. jueves y viernes entre 25 y 30 km/h.