Narcos en Itatí: la hija del intendente pediría prisión domiciliaria tras declararse inocente

La hija del intendente de Itatí, Mariela Terán, fue detenida junto a su esposo por presuntas vinculaciones al narcotráfico en la localidad. La pareja se presentó ante el Juzgado Federal y dieron su versión.

Si bien en un primer momento se había dicho que solo presentarían un escrito, el abogado de ambos, Javier Irazusta, indicó a época que finalmente declararon.

Es así que la hija del jefe comunal de Itatí y su marido, Ricardo Piris, dijeron ser inocentes de los cargos por los que son investigados.

Según el letrado de la pareja, los sospechosos fueron vinculados por una causa que data del 2014, cuando fue secuestrado el auto de Mariela Terán, el que fue encontrado repleto de marihuana, abandonado por narcos que huyeron de efectivos de Gendarmería.

Irazusta indicó que la mujer había denunciado el robo del coche Volkswagen New Beetle y que hasta pidió la restitución del vehículo, para lo que incluso solicitó constituirse como querellante en la causa. “Por un tecnicismo legal no se le permitió”, comentó el abogado quien se mostró confiado en que la causa contra la pareja sea declarada nula. “Durante todo este tiempo jamás se la volvió a citar”.

Tanto Terán como Piris declararon ser inocentes de los cargos. Por otro lado, también se señaló que la pareja tiene dos hijos pequeños, de uno y tres años respectivamente. Esta situación motivaría que la primera acción que realizaría la defensa es el pedido por prisión domiciliaria, para que los infantes estén con su madre. En cuanto al hombre, se buscaría probar la nulidad de evidencias del expediente.

Cabe recordar que el yerno del Intendente ya fue vinculado a una causa por narcotráfico que le valió estar tras las rejas en una unidad penal de Resistencia.

El abogado, si bien no negó este dato, sostuvo que por el presunto delito fue procesado pero jamás recibió una condena. “Piris admite que estuvo detenido por esa causa, pero eso no tiene que ver con su detención actual”.

Cabe recordar que el martes, desde el Ministerio Público Fiscal se llevó adelante una serie de allanamientos en la localidad de Itatí, en los que además de la detención de Piris se produjo el secuestro de múltiples elementos de valor, como ser autos de alta gama, una lancha, etcétera.

En el expediente también figura como sospechoso, Luis Saucedo, quien fue sindicado como un presunto jefe narco de una poderosa banda que opera en Itatí y que tendría conexiones con los criminales rosarinos “Los Monos”.

El sujeto se encuentra prófugo, aunque se indicó que presentó un escrito para solicitar la eximición de prisión.

Lo particular de Saucedo, según se reveló, es que en 2014 fue interceptado cuando circulaba en un coche BMW por el kilómetro 1083 de la Ruta 12. Tiempo después el hombre, para pedir la devolución del vehículo, entregó un boleto de compraventa a nombre de Elías Javier Sánchez, conocido como “El patrón”, proveedor de marihuana de la banda rosarina de “Los Monos”.

Las sospechas

A todo esto desde el Ministerio Público Fiscal se indicó que la investigación del caso parte de una serie de procedimientos que datan de hace mucho tiempo y que fueron analizados para llegar a quienes serían los jefes narcos.

Con respecto al operativo en el que se secuestró el auto de Mariela Terán repleto de droga, lo cual ocurrió en el 2014, se indicó que la sospecha nace porque se entiende que “no dan los tiempos” desde que supuestamente fue robado hasta que fue encontrado en la ruta con casi 200 kilos de marihuana, que sería un lapso de apenas seis minutos. “Quienes conocen del tema saben que un cargamento de esa magnitud no puede ser colocado dentro de un vehículo tan rápidamente y menos trasladado hasta donde fue visto por Gendarmería en aquella oportunidad. Por esto se cree que el robo sería falso”.

Otro dato con respecto al auto de Mariela Terán, según se indicó extraoficialmente, es que el seguro del rodado habría sido pagado por el propio Saucedo. Esto, sin embargo, es aún materia de investigación.

Desde la Fiscalía se apuntó a que tanto Piris como Terán poseen un patrimonio que no pueden justificar con los sueldos que ganan.

Es por ello que para averiguar si existió lucro ilegal, en los procedimientos se secuestraron una gran cantidad de elementos de valor, entre estos 26 vehículos de alta gama y una lancha.

Los autos figuran a nombre de los sospechosos o de terceras personas que extendieron a los primeros autorización para conducirlos.

También se contabilizan los casos en los que los investigados fueron vistos con vehículos que pertenecen a terceros.

Otros elementos confiscados fueron dos armas de fuego (una con la numeración limada para no ser identificable), municiones, tres motos, celulares, computadoras, cheques, dinero en efectivo (moneda nacional y paraguaya), joyas y documentación relevante para la causa.

Fuente: diario Época