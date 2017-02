Passalacqua insistió en el compromiso de todos para la lucha contra el dengue

Lo hizo en el acto de entrega de viviendas en San José. El mandatario destacó el trabajo de los intendentes y del Ministerio de Salud Pública, y a la vez comprometió el esfuerzo ciudadano.

“No bajemos los brazos con el dengue. Los intendentes han colaborado mucho, este es un año si se quiere bueno comparado con el año pasado que a esta altura teníamos 3 mil y pico de casos, a esta altura porque habíamos llegado a mucho más”, remarcó el gobernador Hugo Passalacqua en el marco del acto de entrega de viviendas, en San José.

“Doy gracias al esfuerzo de los vecinos, de los intendentes, de los clubes, de los pastores, de los sacerdotes porque hemos llegado casi a cero, pero no hay que bajar los brazos. Cuando vuelvan ahora a sus casas y cuando vean un tarrito con agua, una tapita de Coca, tiren, cualquier agua que esté almacenada, una rueda del vecino, tiren. No dejen agua, no bajemos los brazos ante el dengue”, instó el mandatario provincial.

