Más misioneros estafados con su tarjeta de débito en Brasil

Tras leer la publicación de Misiones Online de un caso parecido, ocurrido a una pareja de Misiones, Cinthia, de San Javier, contó que durante el fin de semana pasado, sufrió el clonado de su tarjeta de débito en la ciudad de Méia Praia, Itapema Brasil, y en total le robaron más de 10 mil pesos.

“El viernes al revisar la aplicación Macro Online, tenía en mi caja unos 10.776 pesos, pero cuando el sábado fuí al banco para sacar dinero del cajero, ya no me permitieron hacerlo. Despúes quise hacer unas compras y tampoco pude, me imaginé que se había jodido mi tarjeta, jamás me imaginé lo que había pasado”.

“Ya el día martes, estando en San Javier, me dirijo al banco y me dan el informe detallado de mis movimientos de caja, y resulta que había gastos que no había realizado, entre el sábado y domingo. Realizaron una extracción en el banco de 5200 pesos, cuando a nosotros nos permiten solo 500 reales por día. Todos los gastos fueron hechos en Camboriú, y otros lugares que nunca visité” relató al tiempo que mostró el resumen que le facilitaron en el banco.