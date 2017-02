Ofrecían trabajo de promotoras a  menores de edad advirtiendo que las más sexys serían las elegidas

El 9 de febrero en Facebook, una página de clasificados publicó un aviso que causó indignación y rechazó en los internautas. El clasificado pedía “Promotoras de 14 a 37 años de edad” y prometía que la elegida para el puesto sería “la más sexy”. Este peculiar episodio ocurrió en la localidad chubutense de Puerto Madryn.

El hecho generó el repudio de decenas de internautas, teniendo en cuenta que transitamos los tiempo donde la mujer día a día lucha por una igualdad ante su par masculino y en especial clama por respeto. Respecto a las diferentes contestaciones que recibió el autor del aviso, de apellido Duran , él redobló la apuesta y atacó a quienes lo criticaban. “Manga de giles que se hacen los pulcros y todo eso cuantas veces han pagado algunas atorrantas”, lanzó generando aún más ira.

“Ahora me vienen a criticar a mí porque yo doy trabajo a menores pero no se habrán querido comer una de ellas”, agrega en el mismo posteo.

En esa polémica publicación, una ex promotora de nombre Silvina, expresó que estuvo “a los 17 en una expo de promotora y no puedo explicarles lo bajo que es. Sos una cosa, no una persona, te dicen de todo, público 100 por ciento hombres tratándote como si fueras una cosa que hay que ponérsela y listo, es lo más degradante, lo más bajo como mujer. Ne sentí que no era nada, que no era nadie. Estás exponiendo a una nena a ser una cosa delante de un público de ‘machos'”.

El sitio de la radio LU17 de Trelew informó que se habría expedido una orden de allanamiento en el domicilio de quien publicó el aviso para secuestrar la computadora, teléfono y otras pertenencias e imputarlo, en principio, por facilitación de la prostitución a menores de edad. Sin embargo, el hombre se habría escapado de su casa.

(Minuto Uno)