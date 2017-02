Desaparición de la joven gitana: se confirmó en la Cámara Gesell que no hubo abuso sexual

Sofía Perla Alejandra Esteban (14), la joven gitana que estuvo desaparecida 7 días producto de un presunto secuestro en Posadas, declaró en Cámara Gesell. De sus dichos se desprende que no fue víctima de abuso sexual y que estuvo retenida por Victor Gabriel C. (35), también integrante la comunidad sobre el que pesa un pedido de captura nacional e internacional.

Fuentes judiciales indicaron que la principal hipótesis apunta a que la familia de la chica había pactado su casamiento, pero como no se pagó en concepto de dote lo que se había convenido, se produjo el rapto.

Supuestamente, además de llevarse a la adolescente, Víctor también se alzó con los 200 mil pesos que había pagado a los padres de Sofía por la venta de un vehículo. “No sabemos si ese dinero existió”, indicaron los informantes.

Desde la clandestinidad, Víctor Gabriel C. presentó un pedido de exención de prisión, pero el juez de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo, se lo rechazó.

El supuesto secuestro de la chica sucedió el miércoles 4 de enero, alrededor de las 16. Ese día, asegura su madre Carmen C. (33), desconocidos la subieron por la fuerza a un Renault Clio gris. Ahora bien, hay testigos que declararon ante la Policía que la muchacha subió por su propia voluntad al coche. Una semana después, la encontraron sola en una estación de servicios de la capital correntina. Un anónimo avisó a su familia y los propios parientes fueron a buscarla. Recién cuando llegaron a buscarla, avisaron a las autoridades.