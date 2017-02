Debate sobre reforma Penal juvenil: Grinhauz afirma que el Gobierno debe llamar a los que saben para que aporten ideas

Ramón Grinhauz, exjuez y abogado penalista, opinó sobre las posibles reformas del sistema penal, donde, entre otras cuestiones, se plantea bajar la edad de imputabilidad. Opinó que en la mesa de debate se deben poner todas las cartas y no que sea una cuestión meramente electoral, donde la gente que sabe debe pasar a los políticos lo que hay que hacer.

Ramón Grinhauz. Radio Libertad.

La primera mesa de trabajo comenzó a discutirse la baja de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Según el ministro Garavano, la postura del Gobierno no está cerrada.

Sobre el tema en debate, el abogado Grinhauz, dijo que siempre se aplicó el mismo método, “y si se aplica el mismo método, el resultado será el mismo”, reflexionó. Consideró asimismo como algo positivo que se haya abierto el debate sobre el sistema penal. Entiende que no pasa por poner más cárceles sino repensar el sistema penitenciario.

Para Grinhauz, tanto las cárceles provinciales como las penales no están bien. El abogado considera que el sistema que pone a la cárcel como castigo, no conduce a nada. “La pena es para rehabilitar a la persona, pero si lo haces en un lugar que no están dadas las condiciones, obviamente que no se va a cumplir”, expresó. Asimismo sostuvo que la cárcel hoy no cumple esa función, ya que hay muchos reincidentes.

Entre las ideas brindadas por Grinhauz, nombró que los presos trabajen mientras cumplen su pena. Aclaró que está prevista en la ley que trabajen, pero deben darle recursos al sistema penitenciario, dijo.

Misiones tiene unos mil internos con unos 400 presos en cada una de las unidades. El abogado cree que una persona que ingresa al sistema debe cumplir una función laboral, pero para ello debe haber personal que capacite. Pese a que hay cursos, dijo que son los menos los que los realizan. Por ello entiende que debe haber un sistema obligatorio.

En cuanto a los jóvenes cree que debe ponerse el acento en la contención de los menores, apostar al deporte. “La baja de la edad de imputabilidad no conduce a nada”, aseveró.