Ley de Migraciones: para Ramón Grinhauz el sistema carcelario es obsoleto y se necesitan políticas de Estado más acertadas

El abogado del foro local Ramón Grinhauz emitió su opinión en Radio República sobre el proyecto para modificar la Ley de Migraciones. A su criterio un extranjero que tenga condena firme debe ser inmediatamente expulsado y no como en la actualidad que debe esperarse a que cumpla la mitad de su condena.

Ramón Grinhauz – Abogado- ex juez. Audio Radio República.

El letrado fue crítico con el tema y reflotó los dichos del dirigente nacional Sergio Mazza, quien se refirió al costo que significa hoy una persona privada de la libertad para el Estado. “El tema es que hoy en la práctica con delitos como tráfico de armas, trata de personas o narcotráfico, cometidos por extranjeros, al cumplir la mitad de la condena se le expulsa del país. Hay que decirlo hoy nuestro sistema penitenciario, carcelario es obsoleto, no cumple con la finalidad para la cual fue creado. Como decía Mazza se mantiene a una persona durante la mitad de la condena y en ese tiempo es sabido que no se va a reinsertar el sistema. Hoy el sistema no cumple la función. Hay que modificarlo”.

En esa línea consideró cuando haya sentencia firme en el caso de delitos que involucre a extranjeros cabe la expulsión. “Hay un gran porcentaje de extranjeros que están cumpliendo condena en el país, esto implica un costo elevado para nosotros. Cuando hay condena firme debe haber expulsión. En cualquier otro país se hace. Nosotros somos un país de fronteras abiertas pero hay que ver qué política migratoria tenemos. Cualquiera va y viene. Necesitamos una política de Estado clara para que esa persona que llega no termine en un asentamiento. El Estado debe ser responsable con una buena política migratoria, como se hizo en 1800. Una política clara, si viene a donde van y que van a hacer”.

A modo de ejemplo indicó que en nuestra región el delito más común que involucra extranjeros es el narcomenudeo: son utilizados como mulas para transportar droga. “Hoy vemos una persona que alega que lo hizo por una cuestión de necesidad o que tiene hijo chico y todo el show. A lo sumo se lo condena por dos años y no ganamos nada, empeoramos. Tenemos que sostener a esta persona, que a su vez tiene a sus hijos repartidos con otros familiares. Si se le expulsa del país no podría regresar por el término de 10 años. Si se lo expulsa inmediatamente no hay condena pero hoy una persona con prisión preventiva tampoco puede ser expulsada. Sabemos que a veces se excede el tiempo de la prisión preventiva. Hoy en día la mayoría están sin condena en las cárceles, esperando su juicio”.

Finalmente dijo que a su criterio cuando hay flagrancia- se atrapa a la persona cometiendo el delito – la expulsión debe ser inmediata. “Acá no se trata de ser xenófobo. El tema es organizarse y que los extranjeros vengan pero hay que saber a dónde van, qué hacen y que no vayan a parar a asentamientos alrededor de las grandes ciudades”.