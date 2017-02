El juez Cesar Jiménez participa del debate de la reforma del Régimen penal juvenil

El juez Correccional y de Menores 2, Cesar Jiménez se refirió a la discusión para avanzar en la creación de un régimen de responsabilidad penal juvenil, una iniciativa que incluye la baja de la edad de imputabilidad. “Creo que lo positivo de todo esto es que se abre un debate interesante”, dijo aunque aclaró que “nosotros estamos en contra de bajar la edad de punibilidad del menor”.

Cesar Jiménez, Radio Libertad

Son ocho mesas de discusión yo integro una, bajar la edad, otro tipo de justicia restaurativa, reconstrucción de la niñez abordaje terapéutico, hay 8 ejes de debate que se van a plantear.

En ese sentido manifestó que “nosotros emitimos un comunicado en contra de bajar la edad de punibilidad, hay que ser claro, lo que intenta es penalizar a un chico de 14 años, no penalizar, la imputabilidad es solo un elemento del tipo delictivo, la punibilidad es la pena, lo que intenta es penar a un chico de 14 años”, aclaró.

Además consideró que “en Misiones tenemos 400 expedientes al año mientras que un juez de instrucción penal de adulto tiene entre 3 a 5 mil al mes, este dato hay que tener en cuenta y el otro dato que no es menor, es quienes son los sectores sociales que cometen este ilícito penal y estamos hablamos del sector empobrecido”.

Asimismo sostuvo que “hay que tener en cuenta alternativas y políticas publicas determinantes para cambiar esta situación de la niñez”.

Entre esas alternativas Jiménez dijo que “una alternativa seria pensar cómo reconstruimos esta situación de la niñez, la reconstrucción no pasa solo por la justicia, depende de una cuestión integral, buscar la forma de trabajar con la familia y plantear políticas publicas claras a este sector, trabajar la forma de que en se espacio juvenil cuando sea internado haya un departamento de adicción porque 8 de cada 10 consumen sustancias toxicas”.

Agregó que “no podemos olvidarnos que hablamos de una familia que esta desarticulada totalmente, hay que trabajar con el niño y la familia, no digo que los casos deben quedar impunes, pero sí el trabajo debe ser de reconstrucción de la niñez para darle una posibilidad más”.

“Yo creo que posee la información pero no la madurez suficiente como para comprender el límite de lo licito e ilícito, yo no me animo a decir que un chico de 14 es el de 16 de ayer, en lo personal no me animo a pensar eso, creo que no debe bajar la punibilidad”, reiteró

Por último consideró que “pienso que tenemos que trabajar seriamente con el adulto que ha expulsado a su hijo de su casa, que le ha soltado la mano en el momento de acompañar su crecimiento. Además necesitan seriamente recuperar su escolaridad, la actividad recreativa fomentada por el Estado, trabajar en el fomento de algún oficio, eso debe ser merituado al momento de modificar una legislación penal tan importante como el de la niñez”, finalizó.