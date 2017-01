Posadas: Dieron de alta al bebé del milagro, pero su madre sigue en coma desde hace tres meses

Todo comenzó la trágica noche del 1 de noviembre, cuando el auto chevrolet onix en el que viajan 5 personas, entre ellos Amelia, la mama de Santino y embarazada de 5 meses, despisto y volcó en su trayecto hacia Posadas, todos los ocupantes del auto pudieron salir menos ella, que fue traslada de urgencias al Madariaga, donde todavía permanece. Luego de 1 mes y medio en terapia intensiva nació Santino.

Amelia, que continua internada en terapia, cuenta con el apoyo de su familia que esta en todo momento a su lado, tratando que despierte y pueda disfrutar de su hijo, “esta en un coma raro, por ahí abre los ojos, no tiene una mirada fija, le hablas del bebe y hace muecas se le nota en la cara la impotencia”, cuenta emocionado su hermano Cesar. Ademas explico que aunque ella no reaccione o no hable se comunica y siente, “es algo difícil de explicar”, afirman sus allegados. “Sigue dormida pero falta esa ultima reacción de decir hola, lo que me explicaron los médicos es que necesita restauración neurológica cognitiva completa y hay que ir a una clínica que ofrezca esto para que ella se despierta” afirma el familiar.

Relato también, como son los días en el hospital junto a ella y como Amelia reaccionó en su primer encuentro con su pequeño hijo, “en Neo tuvo un primer encuentro con Santino, la doctora lo puso en su pecho y cuando lloro ella abrió sus ojos grande y fuerte, parece que faltan mas encuentros con él para que ella vuelva al mundo real, porque demuestra que quiere agarrar al bebe y tocarlo pero le falta ese ultimo impulso que es el que estamos esperando”, dijo con un tono de esperanza y fe Cesar. La familia que todos los días se divide entre acompañar a Amelia y al bebe y buscar un centro que pueda darle la ayuda que ella necesita, pide “esperamos que en el centro al que vaya tenga un contacto mas frecuente con su hijo, que sea una de las estimulaciones que la lleven a salir adelante”

En cuanto a como esta ella dijo, “ella sola no se sienta pero si mueve la cabeza y tiene fuerza en el cuello, la ayudamos a sentarse y ella se apoya en tu hombro. es una situación rara la que se vive porque esta con los ojos abiertos”. Asimismo recordó, que su hermana tuvo un golpe fuerte no solo en la cabeza sino también en la cervical “tiene una lesión grave que podría llevarla a que no camine, pero en las ultimas tomografías hubo muy buena evolución sobre eso, vamos a ver que dispone dios”.

Por otra parte, comentó Bannan, que estos meses no solo generaron un desgaste físico y mental sino que en lo económico también, y ademas van a necesitar ayudar para afrontar los gastos del tratamiento que tiene por delante su hermana, con respecto a esto dijo que, “los amigos de Amelia en San Pedro organizaron una movida y hay mucha gente que quiere donar y por eso vamos a habilitar una cuenta bancaria que próximamente la vamos a pasar y para el que quiera aportar todo suma, seria bueno contar con la ayuda de la gente la movida es grande ya van 3 meses y ahora estamos viendo donde la trasladamos ya que todavía sigue en el Madariaga. Y concluyó, “estamos viendo si se traslada a Buenos Aires o queda en un centro neurológico en Posadas”.