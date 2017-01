Passalacqua insistió en no bajar los brazos en la lucha contra el dengue

Fue en Tres Capones, en el marco de la inauguración del Centro Cívico de la localidad; anteriormente entregó cinco viviendas progresivas en el Barrio Mariano Ilkow en Las Tunas.

El gobernador Hugo Passalacqua reiteró la importancia de la limpieza de los hogares para evitar que el mosquito que transmite el dengue se instale en Misiones. “El año pasado a esta altura estábamos en emergencia; hicimos un gran esfuerzo todos y pudimos domesticar al dengue, no matar. Les pido por favor no bajen la guardia, cuidémonos, cuidemos la vida y nuestro futuro. No bajemos los brazos vecinos, no dejen agua al aire, ese bichito puede matar a cualquiera”, replicó.

El mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente de Tres Capones, Ramón Gerega; el presidente del IPRODHA, Santiago Ros; el ministro de Hacienda, Adolfo Safran y demás funcionarios provinciales y locales.

El Centro Cívico fue llevado adelante por la Dirección de Arquitectura, cuenta con tres cuerpos independientes, cada uno con distintas oficinas y sus correspondientes sanitarios. En breve se instalará también allí una sede del Centro de Documentación Rápida (CDR) del Registro de las Personas para trámites de los vecinos.

“Agradezco la gentileza y calidez de la gente, decía el intendente que la cosa no está fácil y es así, pero decía que el misionero tiene una especie de as de espadas como no tiene ninguna provincia, que es su gente, que son ustedes. Esto es producto del esfuerzo de la gente. El misionero es laburador, no le importa ni el sol ni la lluvia, sale adelante siempre”, señaló Passalacqua frente a los pobladores de Tres Capones.

Añadió el mandatario que “sumando las dos obras son cerca de 8 millones de pesos que se invirtieron y acá frente a este Centro Cívico va a haber una plaza, el intendente me lo pidió y así lo vamos a hacer y vamos a ayudar a terminar el balneario”.

Asimismo manifestó que “acá viene un ciudadano, esto es para la gente para que pueda venir a hacer su documento; como lo decía el intendente, esto es un centro personalizado. Y hoy acá estamos en una reunión de vecinos, no en un acto; a mi me gusta estar cerca de la gente, no hay forma de gobernar si uno está lejos de la gente. La hoja de ruta te la marca la ruta, y ese es nuestro norte”.

En cuanto a las obras que se vienen realizando en la provincia remarcó que “seguiremos haciendo escuelas. El 6 de marzo cuando empiecen las clases vamos a inaugurar varias escuelas. La construcción social se cimienta sobre la educación, por eso es importante invertir en escuelas”.

En tanto, con respecto a las viviendas progresivas, el presidente del IPRODHA señaló que “el que participa directamente es el propio beneficiario y el organismo aporta recursos para materiales, una parte de la mano de obra y el resto el municipio y la gente su esfuerzo. Tiene un sentido social porque ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente”.