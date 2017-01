Ecos del superclásico: Angelici admitió que Boca jugó mal el segundo tiempo, pero criticó al arbitraje

El presidente de Boca, Daniel Angelici, reconoció que el equipo “no jugó bien el segundo tiempo” pero criticó el accionar de los árbitros en el primer superclásico del año, que fue 2 a 0 para River.

“A veces no entiendo para qué vienen seis árbitros si no ven que el arquero le tiró una patada a Pavón. Tendría que haber cobrado penal. No puede ser que desde el palco se vea y que haya seis (árbitros) que no lo pueden ver”, se quejó el dirigente xeneize.

Además, señaló que “siempre en estos partidos se deja pegar un poco más de lo que a uno le gustaría”.

“Es un resultado que molesta, que no gusta porque es un clásico, pero hay que seguir”, se lamentó.

Por otro lado, Angelici adelantó que “en esta semana” se reunirá con Juan Román Riquelme para organizar su partido despedida. “Vamos a charlar y él va a poner la fecha, nosotros vamos a poner todo a disposición”, aseguró.