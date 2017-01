La cruda revelación del primo de George Michael sobre su muerte

Las drogas duras habían vuelto a su vida. Creo que sencillamente tomó demasiado de algo, mezclado con antidepresivos, otras drogas que estaba consumiendo y alcohol. Y su corazón sólo dejó de latir”, contó Andros Georgiou, primo y amigo de la infancia de George Michael, en una entrevista con el Show de Victoria Derbyshire, por la BBC.

El músico británico, fallecido el pasado día de Navidad a los 53 años, había sido hallado sin vida en su residencia en Goring-on-Thames, en el condado inglés de Oxfordshire, por su actual pareja, el libanés Fadi Fawaz. La autopsia arrojó resultados “no concluyentes”, lo que abrió la puerta a un sinnúmero de especulaciones.

“La causa de la muerte no es concluyente y es necesario llevar a cabo más pruebas”, había dicho un portavoz del cuerpo policial de Thames Valley. También confirmó que se harían nuevos análisis, cuyos resultados no se conocerán hasta dentro de “varias semanas”. En resumen, el deceso “sigue siendo considerado inexplicable, pero no sospechoso”.

Fawaz fue el primero en esbozar su propia hipótesis. “Lo único que quería George era MORIR. Intentó suicidarse muchas veces y finalmente lo consiguió…”, escribió en su cuenta de Twitter.

Durante la entrevista con la BBC, Georgiou descartó esa posibilidad. “Creo que tenía ideas suicidas, porque su salud mental estaba desordenada. Pero no creo que haya sido un suicidio”, dijo.

Otra de las informaciones que desmintió es que estuviera consumiendo heroína. Al referirse a “drogas duras” hablaba de crack, “su favorita”. El artista había sido capturado fumando crack en un baño público en 2008.

Georgiou, un ex productor musical, fue muy cercano a Michael durante muchos años, y lo acompañó durante innumerables giras. Pero en 1998 se distanciaron. Lo describió como una persona “increíblemente generosa, una de las más bellas que se podía conocer”.