Detienen a un paraguayo que tenía escondidos en su moto más de cuatro kilos de cocaína

Este viernes, a través de Gendarmería Nacional secuestró más de cuatro kilogramos de cocaína ocultos en el filtro de aire de una motocicleta y detuvimos a un hombre en Misiones.

El Operativo “Colador Blanco” fue llevado a cabo por efectivos del Escuadrón 11 San Ignacio, mientras realizaban controles vehiculares. En ese momento, los gendarmes detectaron una motocicleta sin ocupantes, cuando de improvisto se hizo presente un ciudadano paraguayo, propietario del rodado.

Al inspeccionar el vehículo, se corroboró que el tanque de combustible no poseía tornillos, por lo que se solicitó el apoyo del can detector de narcóticos, el cual al acercarse reaccionó de manera habitual como lo hace ante la presencia de estupefacientes.

Los gendarmes procedieron a examinar minuciosamente la moto, en base al protocolo de actuación diseñado a través del Operativo Fronteras, a cargo del secretario Luis Green.

Al abrir el filtro de aire encontraron la evidencia de la reacción del can: un total de 4,216 kilogramos de cocaína.

El Juzgado Federal de Oberá dispuso el secuestro de la droga y la detención del conductor, un ciudadano paraguayo.

“Hay que tener en cuenta la dificultad que conllevan estos procedimientos porque al tratarse de cantidades más pequeñas de droga es aún más complejo identificar las múltiples vías de tráfico de la misma. El trabajo para luchar contra el narcotráfico en la Argentina se hace día a día con la presencia y los controles de las fuerzas en todo el país”, dijo al respecto la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.