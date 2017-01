Se ultiman los detalles para la presentación del primer Plan Provincial de Emergencias Climáticas

La creación de una cuenta en Twitter de Alerta Temprana fue una de las últimas medidas que se tomaron para darle forma a la creación del Plan Provincial de Emergencias. Ahora, desde la sub secretaría de protección civil se está trabajando en la formulación de un protocolo para saber en detalle cómo se debe actuar en caso de una catástrofe climática.

Enrique Parra, sub secretario del área de Protección Civil del gobierno de la provincia explicó en diálogo con Radio República de Posadas que se está trabajando en forma conjunta entre Alerta Temprana y otras dependencias de la administración provincial y organismos nacionales, en la confección del documento central, al que cada institución aportará el suyo propio, para armar el plan de contingencia. “Tiene que ver con catástrofes atmosféricas, donde Alerta Temprana lo que hace es prevenir un evento, tanto a nosotros como a la población en general. La función del plan de emergencia es saber qué tiene que hacer el Estado en casos puntuales, desde la evacuación, emergencia sanitaria, bomberos, asistencia, en fin… todo lo que hay que hacer para resolver la situación en una determinada comunidad. Por eso es importante el trabajo con Alerta Temprana, porque la función de ellos es advertir que algo va a pasar”, dijo.

Concretamente, se trata de definir roles de contingencia para que cada uno sepa, al detalle, qué hacer y hacerlo. Entre los organismos involucrados se encuentran, entre otros, los Ministerios de Desarrollo Social, Salud, Ecología, Educación; como así también Ejército, Prefectura, Gendarmería y asociaciones como el Rotary, Cruz Roja, Cáritas, Centro de ex combatientes, y el Ministerio de Gobierno con la policía, los bomberos y la Dirección de Seguridad. “Si bien la parte operativa estará a cargo del Ministerio de Gobierno, el protocolo establece que en caso de catástrofes climáticas se tiene que poner el Gobernador a la cabeza”, explicó Parra.

Asimismo detalló que “la parte más débil, en lo que tiene que ver con la operatividad del Estado, es lograr que la gente no se asiente en lugares que no son aptos; por ejemplo en la cuenca del Río Uruguay que es un lugar donde ya se sabe que no pueden estar. Tenemos que trabajar fuertemente para que todas esas familias puedan estar en lugares que no sean tan riesgosos”, señaló

El funcionario dijo además que, si bien es conveniente tener acopio de materiales, como chapas, colchones, frazadas, agua mineral, pañales, plásticos y mercadería, eso no es lo más importante: “lo verdaderamente importante es la organización, para que cuando ocurre un evento cada uno sepa lo que tiene que hacer”, remarcó.

Hasta que Alerta Temprana esté en perfectas condiciones de emitir alertas, las fuentes de información de previsión meteorológica son varias, pero la idea es que Alerta Temprana sea el ente oficial del Estado Provincial.

Parra indicó que en los próximos días el gobernador va a realizar una reunión de trabajo, con todos los actores involucrados, para presentar oficialmente el proyecto.