Brasil: empezó el juicio a Alicia Sandoval y volvieron a rechazarle la excarcelación

Ayer empezó en el Tribunal Federal 3 de San Pablo, Brasil, el juicio contra la ex directora de Bienestar Social de Puerto Piray, Alicia Sandoval, detenida en agosto del año pasado con más de dos kilos cocaína en el aeropuerto paulista. En la audiencia, la mujer declaró su inocencia. Dijo que ella no sabía nada de la carga y que le había hecho un favor a un amigo.

Luego, la defensa de la ex funcionaria consiguió que el juez Rogerio Volpatti hiciera a lugar un pedido para presentar más pruebas. Recién después, escuchará las conclusiones de las partes y dictará sentencia.

Quienes asisten a Sandoval quieren probar que ella fue engañada vía redes sociales, que la sedujeron para una supuesta relación sentimental, pero que la finalidad era que se convirtiera en una “mula” de un grupo de narcos.

Hasta el momento fueron infructuosos los pedidos de excarcelación. Sandoval seguirá entre rejas hasta la finalización del proceso. “No hay pruebas suficientes para culparla o para liberarla”, sostuvo el magistrado en la víspera.

La entonces funcionaria, que también es profesora de Psicología, cayó el 27 de agosto en el aeropuerto Internacional de Guarulhos. Tenía 2,112 kilogramos de cocaína en una valija que, ella asegura, se la dieron unos allegados para que lo llevara a la India. Ella tenía previsto viajar a ese país para encontrarse con un hombre con el que supuestamente había iniciado una relación sentimental por Facebook.