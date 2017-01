Promesa de crack: “Por ahora solo pienso en afianzarme en la primera de Crucero”

Con la lesión de los meniscos de la rodilla derecha atrás, Iván Molinas abrió las puestas de su casa a pocos metros del centro posadeño y habló de todo. La principal ilusión que lo mantiene en vilo es la de conseguir continuidad en la primera del elenco de Garupá.

“Ahora que dejé atrás la lesión pienso en hacer una buena pretemporada y afianzarme en primera. Ayudar en lo que pueda al equipo ya que sabemos que necesitamos mejorar mucho lo realizado el año pasado”.

Repasando un poco su debut, recordó una fecha en particular y obvio que es la de su debut en Primera que justamente le tocó ser contra Racing en Avellaneda. “Adentro de la cancha un poco me costaba creer que estaba frente a jugadores que veía por TV. Me sorprendió mucho Oscar Romero y por supuesto Milito, grandes jugadores”, agregó.

Ya en el tiempo de hablar de su familia, Iván no ocultó algo que por ahí mucho prefieren no decir por temor a que los hinchas lo tomen a mal. “Toda mi familia es de Guaraní y yo estuve ahí hasta los 14 años pero desde que fui a Crucero son como hinchas más y me apoyan en todos los partidos”, señaló.

A su vez manifestó que “Crucero me dio la posibilidad de llegar al fútbol grande y estoy muy contento y feliz acá. Quiero afianzarme y no pienso en otra cosa”.

En este contexto también reconoció ser fanático de River y que creció mirando a jugadores como Aimar y que trata de imitarlo. “Mi puesto natural siempre fue de enganche aunque el torneo pasado jugué más de volante por los costados. De chico lo miraba mucho a Pablito Aimar, y a otros como Riquelme, bueno ahora Messi. Son grandes jugadores y uno trata de aprender al igual que lo hice en Crucero con Olivares, Diego Torres y otros tantos que pasaron por el club”.

Respecto a los objetivos grupales del equipo, dijo que “hay que mejorar y sabemos que no tuvimos un buen semestre el anterior. Para eso vamos a hacer una buena pretemporada y ojalá los resultados empiecen a llegar”.

MAG

EP