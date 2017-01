El primer viral de 2017: una remera con ilusión óptica rompió Internet

La foto que subió una chica a Twitter confundió al mundo entero: al verla por primera vez parece una cosa, pero al ampliarla cambia mágicamente.

Es un efecto rarísimo en una foto bastante normal. La chica estaba en el baño y se sacó la clásica selfie frente al espejo. Pero su remera rayada parece cambiar de color al ampliarla. Acá pueden verla y sacar sus propias conclusiones.

El tuit rompió todo: 7 mil RT y más de 50 mil Me gusta. Y la pregunta del millón. ¿cambia de color la remera?

Am I high or did her shirt change colors🤔😐😐😐 pic.twitter.com/k5D3VEUY9h

— ️T Gray😛 (@tmgmofo) 31 de diciembre de 2016