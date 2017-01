Crucero pone en marcha el operativo “recuperación” para la B Nacional 2017

Mañana desde las 17:30 se inicia el camino de Crucero del Norte para la segunda parte de la B Nacional 2016/17 y la gran misión para los dirigidos por Rivoira es salir del último puesto de la tabla. Con plantel casi completo, las tareas se darán inicio en el estadio Andrés Guacurarí en donde se piensa realizar toda la pretemporada y de ser posible también partidos amistosos con rivales de Chaco, Corrientes y de la zona para no tener que viajar.

Además de los dos refuerzos mencionados, Crucero buscará un volante central y de acuerdo a la habitual política del club de no dar nombres hasta que esté la firma, no hay trascendidos de candidatos.

El único que hasta el momento no iniciará la pretemporada es Wilson Rojas quien no será tenido en cuenta por el DT y se desvinculó del club. El resto más juveniles comienza a trabajar mañana por la tarde. Abel Méndez y José Vera son los dos lesionadas que no podrán iniciar la pretemporada, al menos a la par de sus compañeros y recién verán acción en marzo o abril. Es por ello que el club misionero puede incorporar tres jugadores y no dos como los restantes clubes, salvo aquellos que tengan situaciones similares.

MAG

EP