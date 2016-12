Otra violenta muerte en Buenos Aires involucra el mal accionar de la Policía

En definitiva, a Oscar poco le importó en las últimas horas si el asesinato de su hijo fue cometido por un delincuente o por un agente policial: “¿Ahora cómo les digo a mis nietos que no vamos a pasar el fin de año con su padre, y yo que no tengo a mi hijo? ¿Quién me lo devuelve, un cana de mierda? Y me lo va a devolver… si es un cana y si es un chorro también. Yo voy a hacer justicia por mano propia”, sentenció. Infobae.