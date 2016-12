La línea 107 de Eldorado celebro dos años  al servicio de las emergencias

El Servicio 107 se inauguró el 16 de diciembre de 2014 y desde entonces realizó unas 3.900 salidas, entre asistencia a víctimas de accidentes o traslados por enfermedades.

La línea de emergencia está integrada por un staff de 20 personas: 8 técnicos en Emergencia Pre-hospitalaria, 6 operadores y 6 chóferes también capacitados en Emergencia Pre-hospitalaria. El Servicio cuenta con una ambulancia de alta complejidad exclusivamente para las emergencias pre-hospitalarias que esta apostada para tal fin, interconectado con la red de emergencia policial y de bomberos. Trabaja en conjunto con el sector de emergencias del hospital.

La base de operaciones funciona en el Sector de Emergencias del Hospital Samic y acude a todo tipos de accidentes y/o siniestros que ocurran en la Zona Norte de la Provincia y zonas de influencia. El Servicio 107 está a cargo del Técnico Especialista en Emergencia Pre-hospitalaria, Ariel Ramírez.

Los llamados más frecuentes a los que asisten son por “accidentes de tránsitos, domésticos o de trabajo, en segundo lugar son las emergencia por exceso de presión arterial, ACV, diabetes y en tercer lugar están las emergencias obstetricias fundamentalmente las embarazadas”, explico Coordinador del Servicio de Emergencia Ariel Ramírez

Además Ramírez comento que para las fiestas de año nuevo se preparan para recibir demandas no tanto del orden de la pirotecnia “porque el año pasado no tuvimos accidentes de esas características, si no más bien nos preparamos para los accidentes domésticos con los corchos de las botellas, los efectos que producen en las personas los excesos de alcohol, comidas, entre otros”.