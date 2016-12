Frigerio: “vamos a tratar de que el ITC diferenciado para Posadas esté operativo antes de fin de año”

Rogelio Frigerio, Ministro del Interior y hombre fuerte del gobierno de Mauricio Macri, llegó esta tarde a Iguazú minutos después de las 4 y media de la tarde. Llegó en un vuelo oficial y en el aeropuerto lo recibió el vicegobernador, Oscar Herrera Ahuad. Desde allí se trasladó directamente hasta la zona de control fronterizo en el paso internacional Tancredo Neves, que une Iguazú con Foz de Iguazú en Brasil.

Una vez en la cabecera del puente Frigerio inauguró nuevas casillas de control migratorio, que permitirán agilizar los trámites fronterizos. “Hace tres meses vinimos a prometer que íbamos a hacer esto, y hoy lo estamos inaugurando”, indicó el Ministro, quien sin embargo señaló que la obra importante para este paso fronterizo llegará el año que viene en el marco del Plan Belgrano. “Todavía tenemos que generar los acuerdos para que sea una obra de consenso pero esperemos que el año que viene ya la podamos poner en marcha”.

Antes de proceder al tradicional corte de cinta, se acercó a saludar al Ministro la Presidenta de la Federación Misionera de Turismo, Patricia Durán, quien le agradeció, en nombre de todos los empresarios del sector la celeridad con la que el gobierno respondió a una requisitoria de vieja data.

Después habló sobre el proyecto de modificación al impuesto a las ganancias que aprobó hoy la Cámara de Diputados y señaló: “Después de unos días en los que parecía que en la Argentina primaba la demagogia y el populismo, por suerte podemos dar esta señal de fin de año de la mayoría de los que tenemos responsabilidad, sobre todo en el manejo de los recursos de la gente, que apostamos a la responsabilidad y a la seriedad”.

Al referirse a la implementación del ITC diferenciado para Posadas, Frigerio señaló que hablaron con el vicegobernador Herrera Ahuad para agilizar la implementación del Decreto sobre la normativa del ITC para que antes de fin de año esté operativo.

“El camino es la descompresión fiscal”, opinó el Ministro cuando se le consultó qué le diría a los empresarios y comerciantes de Misiones que necesitan mayor competitividad. “Heredamos un esquema con una de las mayores cargas tributarias del mundo. No lo podemos cambiar de un día para el otro, en 12 meses no podemos revertir lo que no se hizo durante más de una década, pero ya arrancamos, arrancamos con el impuesto a las ganancias, con la ley pymes y en marzo comienza a funcionar una comisión bicameral que va a discutir una nueva política tributaria”, concluyó