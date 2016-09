Volvió el equipo de Copa Davis: “Nadie se esperaba vernos en la final”

Tras el histórico triunfo ante Gran Bretaña, Juan Martín Del Potro, Guido Pella y Leonardo Mayer dieron una conferencia de prensa en la que contaron sus sensaciones. “Esto es increíble”, coincidieron.

En el mismo contexto, el tandilense explicó una vez más los motivos de dicha ausencia. “La realidad es que hoy mi situación no es la de hace varios años cuando estuve en mi plenitud tenística y física. Después del partido con Murray no quedé en condiciones de afrontar un nuevo desafío”, relató.

“Con la chance de poder cerrar la serie en el dobles, tal vez podría intentarlo y decidimos eso. El domingo no estaba en igualdad de condiciones que el viernes. Con Leo (Mayer) sabíamos que él estaba muy bien y por suerte nos salió”, agregó.

El correntino Mayer, por su parte, que se puso el traje de héroe en el quinto punto, confesó que “no era un punto facil de jugar, pero Juan Martín me dio todas las ganas y su ánimo para que juegue y eso me ayudó mucho. A veces no sale, pero esta vez anduvo bien”.

En la conferencia de prensa brindada en el aeropuerto de Ezeiza por los tres jugadores, junto a Mariano Hood, ayudante del capitán Daniel Orsanic, todos coincidieron en que “nadie se esperaba” ver a Argentina en la final, debido a la complejidad del fixture que debió atravesar.

“Es algo increíble, cuando salió el sorteo a fin del año pasado muy poca gente esperaba que Argentina pueda pelear la Copa Davis. No éramos favoritos pero trabajamos con mucha humildad”, afirmó en este sentido Pella, ganador de uno de los puntos de singles del viernes.

A la hora de hacer un balance de los últimos meses, Del Potro aseguró:”Disfruté muchísimo esta serie ante Gran Bretaña. Éste fue un año de adaptación al circuito, la muñeca se está reponiendo bien y en este mes viví cosas increíbles”.

“Ahora esperamos y deseamos cerrar el año de la mejor manera. Será mi tercera final y será espectacular”, concluyó el tandilense, que viene de ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y que logró un punto clave en la semifinal al vencer a Andy Murray, número dos del mundo.