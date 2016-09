Educación inicial: “Poner a disposición de la comunidad la sala de 3 años no es obligar a asistir”, dijo el presidente del CGE

El presidente del Consejo General de Educación, Mauricio Maidana señaló que se está “esperando alguna definición, en cuanto a términos normativos a nivel nacional, a ver si se implementa la obligatoriedad de la sala de 3, todavía no está definido, no estamos hablando de obligatoriedad estamos hablando de universalizar la sala de 3 que es prestar el servicio, poner a disposición de la comunidad el servicio de la sala de 3 no es obligar a asistir a la sala de 3, pero sí notamos que vamos a un camino de escolarización temprana”, y estimó que “en el corto plazo vamos a estar discutiendo la incorporación de los chicos de 3 años al Nivel inicial”.

El funcionario respondió así a una consulta de Misiones on Line, acerca de si este tema iba a estar en la agenda de debate del congreso de Nivel inicial que se realizó el jueves en Leandro N.Alem, organizado por la UDPM.

En declaraciones a este medio días pasados, Maidana había brindado algunos datos como que hoy la provincia cuenta con alrededor de 150 salas de 3 años focalizadas en zonas urbanas pero buena parte de ellas a través de la educación privada. Para lograr resultados óptimos en la implementación del proyecto de ley, se necesitan al menos 500 salas más.

Solo por dar un ejemplo, desde el 2014 es obligatoria la sala de 4 años y recién este año Misiones está llegando al 90 por ciento de cobertura en esa franja etaria, con lo que la nueva norma deberá aplicarse necesariamente de forma gradual.

Se debate en comisiones de Diputados de la Nación

“En todo el país hay una demanda insatisfecha de 500.000 vacantes para ingresar en la sala de tres años”, calculó Diego Marías, jefe de gabinete del Ministerio de Educación de la Nación. En tanto que los chicos de esa edad que ya están escolarizados son 282.375, según datos oficiales de 2015.Reducir el porcentaje de abandono del colegio secundario, que hoy alcanza al 50% de los alumnos en todo el país, es uno de los principales objetivos del proyecto, según explicó Marías .

“La intención es dar un paso más en la ampliación del sistema educativo formal y comenzar a incentivar más tempranamente a los chicos de tres años, que hoy pasan su tiempo en guarderías o jardines de infantes de calidad muy despareja -o que no van-, lo cual para los menos privilegiados constituye una desventaja inicial”, dijo la diputada Alcira Argumedo (Proyecto Sur-Unen), vicepresidenta primera de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Con un presupuesto estimado en $ 3600 millones, el Gobierno se propone construir alrededor de 1000 nuevos jardines de infantes, en tanto que ampliará la infraestructura de otros 2000 que ya funcionan. Para 2017, el presupuesto calculado ascenderá a $ 5600 millones. (La Nación)

MAB EP