Simuló ser su hija de 9 años en Facebook y atrapó a un pedófilo

Se trata de Sabrina Barco, una mujer que vive en Los Molinos, Santa Fe, y que descubrió que un hombre se hacía pasar por un menor para contactar a su hija. Según dijo aminutouno.com, el hombre habría hecho lo mismo con otras menores. El hombre ya está detenido en la fiscalía de Casilda.

Sabrina Barco dejó que su hija de 9 años pueda acceder a Facebook con la única condición de no poder hablar con nadie por privado. Así, en la tablet de la menor no estaba instalada la aplicación para iniciar conversaciones, pero Sabrina sí tenía esa posibilidad a través de su celular. “Mi hija sólo podía aceptar gente y comentar de forma pública. Yo revisaba todo lo que ella hacía y me había llamado la atención cuando este tal Cristian G. le empezó a hablar”, contó Sabrina aminutouno.com.

“Cuando vi que el hombre tenía varias fotos de nenes en su perfil y amigos niños decidí responderle. Venía de varios días de insistencia. Cuando le pregunté la edad y no me contestó, me di cuenta que era un adulto que quería hablar con mi hija menor. Entonces le seguí la corriente para tener pruebas e ir a denunciarlo”, explicó la mujer. El hecho ocurrió en el barrio Los Molinos de Santa Fe.

Sabrina sospechó apenas inició la conversación porque el usuario utilizaba formas de expresión que no son habituales en menores. “Quise ver hasta donde llegaba. No podía creer lo que le estaba preguntando”, dijo. El hombre le preguntó si podía verla en bombacha, también le pidió que le contara qué llevaba debajo de la remera, al tiempo que insistía en saber si alguien veía los chats que tenían.

Sabrina pudo saber que el acosador es un hombre de unos 32 años que vive en la localidad de Maciel. “Muchas mamás de Maciel me mandaron capturas porque hacía lo mismo con otras chicas, siempre menores”, señaló.

Inmediatamente Sabrina se acercó a la fiscalía de Casilda donde se reunió con Marianela Luna quien tomó su caso y ayer le informó que el hombre había sido detenido. “Este sujeto me venía amenazando por mis denuncias. Espero que no salga más”, sostuvo y agregó: “Voy a seguir trabajando para que de una vez por todas estas lacras estén en el lugar que tengan que estar”.