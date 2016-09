Dejó el coche sin batería frente a su vivienda y se lo robaron igual.

El insólito episodio sucedió esta tarde en Oberá. A las 14.45, Luis Alejandro Galarza (34), domiciliado en Balcarce y Larrea, denunció que minutos antes le habrían sustraído el vehiculo Fiat 147 blanco, dominio WNS 330, sin batería y sin llave, que se hallaba estacionado frente su vivienda.

Tras montar operativo en conjunto, personal de la comisaría Primera halló el coche, a las 15, en Orcadas y Mitre.

Preso con moto de dudosa procedencia

Un joven de 24 años fue detenido luego de que se comprobara que la patente de la moto en la que circulaba correspondía a otro rodado y porque además no contaba ninguna documentación del rodado que conducía.

El operativo lo hizo alrededor de las 10 personal de la Dirección de Investigaciones Complejas, sobre la avenida Alicia Moreau de Justo casi Cabo de Hornos.

Allí los efectivos vieron que un hombre a bordo de una Appia negra, con casco del mismo color, quiso escabullirse al ver al móvil policial. Sin embargo, fue interceptado en la colectora y detenido. No tenía los papeles del rodado.

Con el número de motor, los uniformados consultaron la patente de la motocicleta y el resultado fue 658 EGJ, pero el biciclo tenía la chapa 137 AQQ, que correspondía a una Gilera.

Juan Z. explicó que hace tres meses le compró la moto a un vendedor al que identificó como “Polaco”, de la chacra 239. Dijo que esa persona no le entregó documentación alguna.

El motociclista terminó preso.