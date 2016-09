Cristina insiste en que el gobierno la persigue para tapar el “desastre económico que está generando”

La ex Presidente de la Nación acusó al Gobierno de “perseguir y atacar a los que ya no están y no pueden defenderse”, luego de que la UIF pidió a la Justicia que declare la inhibición general de bienes en la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner repudió la inhibición general de los bienes de la sucesión del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, pedida por Unidad de Información Financiera (UIF) y sostuvo que “el gobierno” la “persigue” a ella y a quien fuera su esposo.

En dos mensajes a través de Twitter, la ex mandataria dijo que “como el desastre económico generado por el gobierno cada vez es mayor, para intentar taparlo ya no les alcanza con perseguir a CFK” y dijo que, por ello, “se dedica a perseguir y atacar a los que ya no están y ni siquiera pueden defenderse”, en referencia a Néstor Kirchner.

La UIF le pidió al titular del juzgado federal 19, Julián Ercolini, quien tiene a su cargo la causa Hotesur, que designe un administrador judicial para los bienes de esa sucesión hasta que se defina la situación procesal de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y sus hijos Florencia y Máximo.

El pedido fue recibido por Ercolini y el fiscal federal que tiene delegada la investigación, Gerardo Pollicita, quienes ahora deberán decidir si darle lugar o no en, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de activos.

La UIF consideró que debe desplazarse a Máximo Kirchner de su rol como administrador de la sucesión para nombrar en su lugar un administrador judicial, ante la posibilidad de que esos bienes queden sujetos a alguna acción futura en las causas que involucran a la ex mandataria.

La diputada nacional Margarita Stolbizer también había hecho una presentación judicial relacionada con este tema cuando sostuvo en sede judicial que tenía información sobre “movimientos sospechosos” en las cuentas bancarias de Florencia Kirchner, que luego fueron embargadas.