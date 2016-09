El encargado del Plan RenovAR: “La idea es que despegue la energía renovable y la biomasa en la Argentina”

Maximiliano Morrone llegó a Posadas esta semana un día después de su jornada más importante desde que es Director Nacional de Energías Renovables del Ministerio que conduce el polémico Juan José Aranguren.

Morrone estuvo el lunes a cargo de la primera licitación del Plan RenovAR, un ambicioso programa por el cual inversores privados presentan proyectos para generar energía a partir de fuerzas eólicas, solares, pequeñas hidroeléctricas o biomasa.

El programa funciona así: un inversor -en general son empresas medianas o grandes de distintos rubros, pero que tienen algún vinculo con alguna fase de la generación de la energía- presentan un proyecto, si resultan adjudicados, recibirán contratos en firme para que CAMESSA les adquiera la energía por 20 años a un precio determinado.

A partir de ahí eso les posibilitará “darse vuelta” (como se dice en la jerga de los negocios) y conseguir financiamiento para instalar paneles solares, molinos de viento o el esquema de generación que elijan.

La licitación se desarrolló el lunes con la apertura de los sobres técnicos y tuvo buenos resultados. Se iban a licitar proyectos por hasta 1000 Megas (MGW) y se obtuvieron ofertas por 3356 MGW. El 12 de octubre se conocerá lo que cada oferente pretende por su energía y a partir de ahí el ministerio de Aranguren adjudicará o no los contratos.

RenovAR recién arranca y la idea es que si anda bien, haya otras licitaciones con más proyectos hasta llegar a los 10 MGW para el 2025. “Sería un 25 por ciento de la matriz de energía de la Argentina”, explica Morrone, en el salón Auditorio Vía Cultural de la Costanera, donde encabezó un seminario que concentró a funcionarios y sobre todo, interesados en entrar en esta actividad de la provincia.

La secretaría de Energía provincial, que conduce Sergio Lanziani, ha realizado un relevamiento con todos los aprovechamientos de biomasa que se pueden hacer en la provincia. En la primera licitación de RenovAR la biomasa tuvo una participación muy secundaria. Pero Morrone dice que esta fuente va a crecer y que “Misiones tiene mucho potencial que queremos aprovechar”.

-¿Qué vino a presentar a Posadas?

-El Programa de desarrollo de energía a partir de la Biomasa, Pro Biomasa que llevamos en conjunto con Agroindustria y la estrartegia para ala ley 27.191 al programa RenovAR, que busca instalar mas de 10.000 megas de energía renovable para el 2025. Se lograría cubrir el 25% de la matriz energética con energías renovables, Misiones tiene mucho potencial de generación a través de la biomasa, no sólo es bueno para el medio ambiente, porque se utilizan residuos forestales, sino que también permitiría mejorar o resolver una problemática que es la mala calidad de generación en algunas zonas de la provincia. Hay que ver desde la Nación cuál seria el encuadre mas propicio (es posible que los proyectos de biomasa estén por fuera del RenovAR o tengan condiciones especiales en futuras licitaciones del programa).

-Misiones igual tuvo un proyecto el lunes en la apertura de la primera licitación…

-Hubo un proyecto de 2 megas, el Pindó, el 12 de octubre sabremos si queda adjudicado o no. La metodología actual, que no quiere decir que sea la que continuemos, sobre todo para biomasa, es que se desarrollan los proyectos y se presentan a licitación. Primero se abre el sobre técnico, y luego el económico. Ahí nos dicen “vendo tanta energía, a tanto dinero”.

-¿Cómo se realiza la adjudicación o no de los contratos?

-Se analiza el sobre técnico, las garantías, requisitos, etcétera. Si es superado se abren los sobres económicos. En el caso de la biomasa como la cantidad ofertada es inferior a la potencia (que se buscaba incorporar, se hará un corte por el precio máximo. Ponemos un máximo, lo que esté por abajo de ese se adjudica.

-¿Quiénes son los inversores o empresas potenciales generadores de energía?

-Son los mismos productores del residuo, aserraderos, o grandes madereros que desarrollan los proyectos, también se reúnen varios y participan en conjunto en un proyecto de energía. Así resuelven el tema ambiental del residuo, les genera un ingreso por la venta de energía y el valor agregado de la generación de calor para sus procesos, como secado de la madera.

-¿Qué volumen de inversiones requiere?

-Un mega de generación implica una inverión de 2 millones de dólares. Calculamos que puede haber proyectos por 80 Megas. Se invierte en la maquinaria para adecuación del residuo, y una caldera, que es generalmente lo que se utiliza para generar energía eléctrica o térmica.

-¿Cómo fue la licitación de este lunes?

-El lunes recibimos los proyectos, teníamos en este primer llamado 1000 Megas, 600 eólicos, 300 solares, y 100 entre biomasa, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Tuvimos propuestas por 3356 megas, casi el doble de nuestro mejor pronóstico. Argentina va camino a ser líder en energías renovables, estamos super entusiasmados.

-Por qué hubo más proyectos de energía solar y eólica?

-Son las más desarrolladas, permiten mayor potencia, entre 50 y 100 Megas, en el mundo hay 160.000 Megas instalados, 140 o 130.000 solar y eólica. Logramos tarifas del orden de los 40 o 60 dólares en el mundo, cuando la generación por diesel es de 160 dólares. Pero tenemos una necesidad imperiosa de generar más proyectos y la idea es trabajar para que despegue la biomasa en la Argentina en futuras licitaciones.

-Tu área no comprende las grandes represas…

-Grandes no, los pequeños aprovechamientos hasta 50 megas, sí. Que no tengan impacto ambiental, las grandes represas no están en mi área.

-¿Qué mirada tiene el ministerio de Energía de los proyectos de las grandes represas?

-Vos no podés alimentar hoy el 100 por ciento de la demanda a base de energías renovables, porque hay limitaciones, se necesitan proyectos de base o de potencia firme, como las hisdroeléctricas, por eso Argentina lo sigue desarrollando. Para un tipo de energía que es necesario en la matriz energética. Tengo entendido que la Secretaría de Energía tiene un plan ambicioso para los aprovehcamientos hídricos.

-¿Es probable que se refloten proyectos como Garabí y Panambí?

-Tengo entendido que la provincia los está sacando a la luz, les está sacando el polvo, con el objetivo de desarrollarlos. Argentina necesita energía, limpia y barata, ya que se utiliza anualmente 12.000 millones de dólares del Tesoro para subsidiar e importar diesel y combustibles fósiles, aparte del impacto ambiental tiene impacto en desarrollo económico y social. Es plata que sale de hacer obra pública, caminos, escuelas u hospitales.

MB

EP