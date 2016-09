Capacitaron a docentes en el uso de las tecnologías educativas para la integración e inclusión

Más de cien docentes y directivos de escuelas participaron hoy en el segundo encuentro de capacitación en el uso de herramientas tecnológicas en el aula y que se encuentran en procesos de integración con las mismas. Los talleres de la denominada “Jornada de tecnologías adaptativas en procesos de integración e inclusión educativa” estuvieron a cargo de la Unidad de Gestión en TICs y se desarrollaron en el salón Dos Constituciones de la Legislatura provincial.

Participaron de la jornada, escuelas de Posadas, Garupá, 25 de Mayo, San Ignacio, Jardín América, y otras localidades.

En la jornada, los docentes asistentes plantearon situaciones de cómo trabajar, integrar e incluir las herramientas tecnológicas en el aula y cómo manejar los espacios y tiempos disponibles para llevar adelante la educación digital.

La capacitación estuvo a cargo de Antonella Sánchez, del equipo de Educación especial de Conectar Igualdad, y Daniel Ramos, del Plan nacional Integral de Educación Integral (Planied).

El «Plan Nacional de Educación digital» da una mirada integral a los programas Conectar Igualdad y Primaria Digital.

La coordinadora de Conectar Igualdad en Misiones, Flavia Morales se refirió a la capacitación que estaban recibiendo los docentes y directivos de escuelas primarias comunes y especiales, “donde estos chicos hacen la integración y la inclusión, esta capacitacon es un trayecto de formaicón genuino, donde la tecnología va a permitir acortar no solo la brecha digital sino dar accesibilidad y poder que el chico se comunique de una manera diferente rompiendo esas barreras –e l que la tiene- y de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos de manera que la tecnología les permita comunicarse de una manera distinta y sentirse independientes con todo los equipos adaptados, que viene a sumar y potenciar para que no solo puedan insertarse en las escuelas comunes no solo con las mejorsa en el aprendizaje sino también mejorar la calidad de vida”.

Flavia Morales insistió que es un salto cuantitativo y necesario venir trabajando docentes de la modalidad especial y la primaria de escuelas de la Provincia, ycelebró el trabajo articulado con el Consejo General de Educación en “el entramado de las tecnologías de la currícula y que estas estén al servicio de la educación”, dijo.

Este segundo encuentro fue una demanda de los docentes, indicó Morales y sostuvo que “si bien veníamos realizando en el interior de la provincia, este segundo encuentro desbordó con mails llegados de docentes que no han podido participar en su zona, igualmente quedó gente afuera pero vamos a continuar trabajando si hay demanda y necesidades hay que avanzar, creo que we un salto cualitativo que Misiones está preparada, quizás en el 2013 cuando llegaron los equipamientos era trabajar y explicar dentro de las escuelas especiales, quizás se cruzaron muchos muros en esos proyectos de integración donde nuestros alumnos de la escuela especial también hacen su recorrido”.

¿Qué es el PLANIED?

El «Plan Nacional Integral de Educación Digital» (PLANIED) es una propuesta del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, cuya misión principal es integrar la comunidad educativa a la cultura digital, promoviendo la innovación pedagógica y la calidad de los aprendizajes.

El Plan se enmarca en el cambio de paradigma que representa la sociedad digital, escenario que emerge como desafío pero también como oportunidad para repensar, desde una perspectiva histórica, la cultura escolar y las prácticas de enseñanza y de aprendizaje.

El Planied busca dar un abordaje integral a todas las iniciativas pedagógicas y proyectos vinculados con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), incluidos Conectar Igualdad y Primaria Digital.

Flavia Morales, coordinadora de Conectar Igualdad. (Audio Misiones on Line).

Daniel Ramos, coordinador el plan nacional integral de educación digital.

