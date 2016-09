De víctima a victimario, denunció que su mujer le pegó pero testigos aseguran que quiso llevarse por la fuerza a sus hijos

RELACIONADAS En Posadas asistieron a un hombre que fue agredido por su ex pareja

Testigos del hecho aseguran que el hombre que ayer denunció agresiones por parte de su ex mujer, en realidad irrumpió en la vivienda e intentó llevarse a sus hijos que dormían en el inmueble.

Ayer la Policía de Misiones informó que en calles Comandante Rosales y Perito Moreno, cerca de las 01, Darío M. (35) detuvo la marcha de su taxi Chevrolet Corsa al verse mal herido tras ser agredido por su ex esposa a pocos metros del lugar.

Según el parte el hombre presentaba una lesión sangrante en la cabeza y adujo que su ex concubina Iris R. lo golpeó con un objeto contundente. Todo ocurrió cuando el taxista fue a buscar a sus dos hijas de la casa de la agresora.

Hoy testigos del suceso aseguraron a Misiones On Line que el hombre es en realidad un militar, al igual que su ex pareja. “Él, irrumpió en el hogar de la mujer y quiso llevar a las criaturas dormidas a esa hora cuando habían pactado que pase a las 19. No a la madrugada. Agredió a su ex y la hermana quienes se defendieron. Al despertar la actual pareja de su ex salió corriendo al taxi en el que había ido y busco a unos policías a quienes ya dijo su versión. Además los miembros de la línea fueron a socorrer a las mujeres agredidas, porque los policías defendían al agresor.

Vea también: En Posadas asistieron a un hombre que fue agredido por su ex pareja