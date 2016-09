Boca-Libertad: el xeneize juega en Chaco en busca de cambiar el ánimo

Desde las 20, se enfrentan en el estadio Centenario de Resistencia, el árbitro será Fernando Rapallini y televisa Canal 13.

Boca, que dejó una imagen desteñida en su debut en el torneo de Primera División, se medirá hoy con Libertad de Paraguay en un partido amistoso a jugarse en la provincia de Chaco en el cual los “xeneizes” intentarán sacarle provecho al receso por eliminatorias para pulir falencias.

El encuentro se jugará a partir de las 20 en el estadio Centenario, en Resistencia, y será arbitrado por Fernando Rapallini.

El equipo xeneize que dirige el mellizo Guillermo Barros Schelotto comenzó el torneo local con el pie izquierdo, ya que perdió con Lanús (1-0) y dejó expuesto que no superó errores del pasado, por lo que intentará dar vuelta la página con un amistoso que servirá de preparación para su próximo compromiso ante Belgrano de Córdoba.

En relación al último encuentro, el Mellizo hará cuatro modificaciones, dos de orden táctico, una por lesión y la otra porque no contará con el colombiano Frank Fabra, afectado al seleccionado de su país que juega Eliminatorias, al igual que sus compatriotas Sebastián Pérez y Wilmar Barrios, aunque estos dos últimos aún no debutaron con la camiseta boquense.

En ese contexto, en la defensa ingresará Fernando Tobio por Juan Manuel Insaurralde, de muy floja actuación ante Lanús, y Jonathan Silva por Fabra, mientras que también jugara Ricardo “Caco” Centurión por Gonzalo Castellani, de bajo rendimiento ante el “Granate” y Walter Bou por Darío Benedetto, lesionado.

El objetivo de Boca será aprovechar el amistoso para mejorar detalles, sobre todo en ofensiva, sector en la que carece de gol, mientras que en defensa, con el ingreso de Tobio el mellizo pretende acompañar mejor a Santiago Vergini, el muy buen zaguero recién llegado desde Europa.

El rival de los “xeneizes”, Libertad, está en una posición expectante en el torneo paraguayo, ya que tiene 12 puntos, siete por debajo de los punteros Guaraní­ y Olimpia, con el que igualó el pasado fin de semana 1 a 1. El equipo paraguayo tiene en su plantel a dos argentinos, el ex Boca Marcelo Cañete y el formoseño Sergio Daniel Aquino, quien no jugó profesionalmente en el país y desarrolló toda su carrera en Libertad, donde jugó 500 partidos y ahora es el capitán del equipo. Otro conocido para los argentinos es el delantero Santiago Salcedo, quien jugó en Newell’s Old Boys, Lanús, Banfield, River y Argentinos Juniors, y marcó goles con todas las camisetas.

El amistoso no será un partido más para Boca, ya que aunque sea en este tipo de encuentros el equipo del mellizo deberá empezar a mostrar alguna mejoría en relación a sus últimas producciones y también para demostrar que valió la pena la renovación que se efectuó en el plantel.

El partido también será importante para Carlos Tevez, el í­dolo y ahora capitán de Boca, quien pareció no sentirse a gusto en las últimas semanas y se tejieron todo tipo de especulaciones, desde un posible retiro a fin de año como una mala relación con el mellizo, pero ninguna de ellas fue confirmada e incluso el DT desestimó ambas versiones.

Probables formaciones

Boca Juniors: Guillermo Sara; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Fernando Tobio y Jonathan Silva; Pablo Pérez y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Ricardo Centurión; Walter Bou. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Libertad: Rodrigo Muñoz; Angel Martínez, Antolín Alcaraz, Pedro Bení­tez y Sergio Vergara; Marcelo Báez, Andrés Miers, Ivan Ramírez y Sergio Aquino; Marcelo Cañete y Santiago Salcedo. DT Eduardo Villalba.

Arbitro: Fernando Rapallini.

Cancha: Centenario, de Chaco.

Hora de inicio: 20, por Canal 13.