Muertes por alcohol al volante: Buscan crear una figura que permita dejar preso al responsable

El diputado nacional por Misiones, Di Stefano, trabaja en una

iniciativa que será presentada en los próximos días mediante la cual

pretende “darle las herramientas a los jueces para que puedan poner presos a todos aquellos que matan en accidentes de tránsito” en estado de alcohol u otras imprudencias como exceso de velocidad, y que no se encuadre en la categoría de accidente ya que esa calificación permite la excarcelación al tratarse de un delito culposo.

Además, según adelantó, en el texto incluye elevar las penas por este tipo de delitos.

Para la elaboración, mantuvo una reunión con la fundadora de la ONG Madres del Dolor, Vivian Perrone. En contacto con este medio, Perrone alertó de la necesidad de avanzar con alguna iniciativa que permita desterrar esa sensación de falta de justicia con la que deben convivir los familiares de las víctimas fatales por accidentes de tránsito al ver que quien fue el responsable de esa muerte sale en libertad a los pocos días.



“Nosotros en el Congreso presentamos por tercera vez un proyecto, y en él se está pidiendo que se complete un vacío legal que hay. En la

Argentina si uno comete este tipo de delitos (matar al volante) y se

escapa no es un agravante, y claramente no es lo mismo, quedarse que irse porque tiene tiempo de modificar la escena, esperar a que se vaya el efecto del alcohol para presentarse después. Y si alguien atropella y mata con alcohol en sangre que eso también se considere un agravante. Pero hoy eso no ocurre. Hoy las muertes por accidentes está entre las principales causas de muertes entre los jóvenes de nuestro país, y tenemos que hacer algo”.

Di Stefano se comunicó la semana pasada con Perrone para conocer acerca del proyecto presentado y que en su momento había recibido el apoyo de Aníbal Fernández pero que no logró dar otros pasos en el Congreso.

Que existan penas más duras contra quienes cometen este tipo de delitos es uno de los principales reclamos de buena parte de la sociedad misionera en donde de acuerdo a los datos de la Red de Traslados de la provincia, el alcohol está presente en el 50 por

ciento de las muertes al volante.