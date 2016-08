La mujer de Arrúa dice que el dirigente no estaba ebrio al momento del choque, “solo había tomado caña con ruda”

El dirigente José Daniel Arrúa (44) está preso porque chocó y mató a un motociclista en el cruce de las avenidas Alicia Moreau de Justo (ex ruta provincial 213) y 178. Ya dieron vía libre a su excarcelación, pero su familia no puede cubrir la fianza que le fijaron. Primero era de 500 mil pesos y luego se la bajaron a 250 mil. Sin embargo, los allegados del hombre, imputado del delito de “homicidio culposo”, afirman que no pueden juntar ese dinero.

Marcela Mattos, la esposa del acusado, le dijo a la Cooperativa Argenta FM 107.5: “No somos ricos, somos empleados. No somos empresarios ni poderosos. No tenemos ese monto”.

“Él todavía está detenido. EL juez (de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo) fijó una caución que no podemos cubrir”, reiteró.

Para Mattos, no hubo intencionalidad de Arrúa. “Están las cámaras del 911 donde se ve cómo fue el accidente. Mi marido iba por la 213 de Norte a Sur y el muchacho de la moto dobla muy rápido desde la 178 y entra a la 213. Había un acoplado estacionado al borde de la ruta. Ni mi esposo ni el chico de la moto se vieron. A mi marido no le dio tiempo de desviarlo. El motociclista voló por arriba de la camioneta”, afirmó.

“Dijeron que José venía rápido y zigzagueando, lo que no es cierto. La camioneta es pesada, gasolera, venía de una rotonda, no pudo haber levantado velocidad”, agregó.

La mujer también negó que Arrúa haya estado ebrio al momento del choque, que ocurrió a las 5.20. “Él tomó sólo caña con ruda ese día. Nosotros vivimos en Villa Cabello y él se estaba yendo hacia el interior por una investigación sobre las comunidades aborígenes”, precisó.

Arrúa está alojado en la comisaría 11 del barrio A-4.

“Le doy mis sentido pésame a la familia del fallecido y comprendo el dolor que tienen porque realmente es algo horrible, pero fue un accidente, mi marido no salió a matar y no estaba borracho. José es un hombre que ama a su familia y a su hijo, es una persona de bien y no está acostumbrado a estar encerrado en un calabozo. Él se encuentra destrozado por la muerte, pero vamos a salir adelante porque cuando uno más bajo cae con la ayuda de Dios más alto sube”, remató.

Arrúa está detenido desde el 1 de agosto pasado, día en que al mando de una camioneta Isuzu chocó con un motociclista, causándole la muerte. El encontronazo fue sobre la ex ruta provincial 213 (avenida Alicia Moreau de Justo) y 178, en Posadas.

Al momento del hecho, Arrúa tenía 0,69 de alcohol en sangre, por lo que quedó preso.

El juez Cardozo había fijado una caución de 500 mil pesos, monto que el imputado argumentó no poder cumplir.

El motociclista que falleció a raíz de las heridas que sufrió en el choque se llamaba Hugo Nicolás López (33). Era padre de dos chicos, de 4 y 6 años, y trabajaba como playero en una estación de servicios de la avenida Santa Catalina.