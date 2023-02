Viajes “truchos” a Brasil | Misiones elevó la denuncia al Ministerio de Turismo de la Nación

Un grupo de misioneros, chaqueños y correntinos no pudieron viajar a Brasil a disfrutar de sus vacaciones porque una mujer los estafó a través de una agencia de viajes trucha. La policía de Misiones detuvo a la acusada. Además, el ministerio de Turismo formalizó una denuncia ante la Justicia.

Hoy, tras conocerse la triste noticia, el ministro de Turismo y de Gobierno, José María Arrua y Marcelo Perez, respectivamente, realizaron una reunión informativa con los damnificados del hecho.

Destacaron la importancia de informarse previo a emprender un viaje. En tanto, las autoridades de Misiones manifestaron que realizarán una denuncia penal hacia la mujer que hoy se encuentra tras las rejas.

Cabe señalar que la detenida vendió el paquete turístico a diferentes valores, algunos de $90.000, otras de $65.000, y de $75.500 por persona, mientras que el seguro para los menores valió $5.500. El mismo ofrecía 10 días y 7 noches en Camboriú, junto a excursiones optativas.

“La idea es seguramente vamos a tratar de que puedan recuperar por lo menos parte del dinero que han que han abonado. Pero también la idea es mostrar a la sociedad, a los misioneros, cómo podemos ser cualquiera de nosotros siendo tentados por alguna oferta en redes”, comenzó relatando José María Arrua.

A su vez, detalló “nosotros promovemos mucho toda la compra formal, las agencias de turismo, que la gente consulte, que averigüe bien, que vea el contrato, entre otras cosas. Eso que parecía tan, tan barato y tan tentador, termina siendo una estafa y terminás con esa situación”, dijo.

Asimismo, Arrua reveló que han elevado la denuncia formal al Ministerio de Turismo de Nación para que justamente esta persona si tenía habilitada una agencia o si tenía un número sea dado de baja.

“Eso es lo primero. Lo otro que vamos a hacer es acompañar judicialmente. O sea, tenemos toda la denuncia de todas las personas se presentaron ante la justicia para justamente poder impulsar que más rápido digamos esta causa”, reveló y agregó que pedirán números de cuentas bancarias para avanzar en la investigación.

Por otra parte, el titular de la cartera de turismo reveló que esto también ocurre en otros lugares. “Esto pasa en muchas provincias, a nosotros también nos pasó muchas veces en una pasada, en varias oportunidades el año pasado”, dijo.

Finalmente, Arrua concluyó diciendo “la idea es, como decía hoy, amortiguar un poco ese daño que ha sufrido esta gente”, cerró.

Por otro lado, Cecilia Gutiérrez, damnificada por una agencia de viajes turísticos ilegales, contó que la reunión fue “gratificante, porque desde el primer día sentimos el apoyo de parte del gobierno”.

Asimismo, comentó que recibieron los pasos a seguir de ahora en más, y señaló que este incidente debería servir de lección para aquellas personas interesadas en viajar a vacacionar en otro lugar, de modo que se aseguren de que la agencia elegida esté inscripta dentro del registro del organismo turístico. También, la mujer afirmó que lo primero que se debe realizar ante una estafa es realizar la denuncia formal.

En este sentido, la presunta estafadora publicitaba su servicio en las redes sociales, y en el caso de la damnificada, fue contactada debido a unas personas conocidas que habían contratado su paquete turístico. En su caso, realizar las transferencia de dinero por Mercado Pago, junto a promesa de una fecha y horario designado. Sin embargo, la misma se postergó, y en el día pactado, la organizadora no se presentó.

“Nos mandó un contrato en formato PDF por WhatsApp, que estaba vacío, y decidimos que ella complete con sus datos el día del viaje, junto a su escribana”, continuó la víctima. Cabe señalar que la primera fecha fue el lunes 13 a la medianoche, sin embargo, se postergó al martes 14 a las 13. “Estábamos todos en la terminal con el equipaje, en mi caso con mis dos hijos, y había alrededor 15 que llegaron de Chaco el día anterior”, precisó.

En este contexto, en el cual la hora transcurría y la mujer no aparecía, los viajantes comenzaron a preocuparse. No obstante, la misma se justificó explicando que estaba a la espera de la autorización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para circular en Brasil. Luego, a las 15, se comunicó asegurando que el ómnibus saldría media hora después, sin embargo, no se presentó.

Asimismo, llegada las 17, volvió a comunicarse informando que el viaje se canceló, debido a que el ómnibus se descompuso. Al mismo tiempo, el mismo chofer les compartió unos mensajes de la organizadora en los que argumentaba que las personas no querían viajar más, debido a que estaban molestas. “Él es un damnificado más, le canceló a última hora, igual que nosotros”, aclaró, afirmando que él mismo también realizó la denuncia.

También, Gutiérrez contó que más de la mitad del grupo tienen hecha la denuncia policial contra la acusada, y también procederán a denunciar penalmente. De igual manera, pedirán la inhabilitación de las distintas cuentas y empresas que la persona tenga.

Para terminar, y en cuanto al dinero perdido, aseguró que tratarán de recuperar al menos un porcentaje mínimo, teniendo en cuenta que hay 3 contingentes anteriores que también fueron estafados en algún aspecto del servicio ofrecido, aunque sí viajaron. “En nuestro caso hubo un abandono de persona, nunca se presentó ni explicó las razones por las que el viaje se canceló”, agregó.