Intento de femicidio en Posadas: comenzó el segundo día de juicio contra Manuel Rivero

En el Tribunal Penal Uno de Posadas, nuevamente inició hoy el segundo día del juicio contra Manuel Rivero (59), un hombre acusado de portación ilegal de arma de fuego, intento de homicidio calificado por el vínculo y doble homicidio en grado de tentativa.

Se espera que durante la jornada de este jueves al menos tres personas realicen su declaración ante el Tribunal Penal Uno de Posadas. Ayer miércoles declararon el acusado, la víctima, el hijo de la pareja y una testigo que estuvo en el día del hecho.

El hecho que se investiga, ocurrió el 14 de diciembre de 2016, cuando Rivero atacó con disparos de arma de fuego a su ex esposa, causando heridas graves no solo a ella, sino también a otro muchacho que intentó defender a la víctima. Además, el acusado disparó hacía el domicilio de una vecina que estaba presenciando el ataque.

Estremecedor testimonio de la ex mujer de Manuel Rivero: “No creo en su perdón, me decía que, si no era de él, no iba a ser de nadie” https://t.co/Lxuo9uwPfV

— misionesonline.net (@misionesonline) May 8, 2024