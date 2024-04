Miguel Zaluski, productor de seguros, aludió a la frecuente indisponibilidad y los problemas económicos que enfrentan los gruistas bajo el actual régimen inflacionario. No obstante, consideró que las nuevas regulaciones gubernamentales podrían complicar aún más la situación, ya que el problema recaería directamente en los automovilistas.

Miguel Zaluski – Radio República

En una reciente entrevista, Zaluski abordó el controversial tema de los recientes cambios en las políticas de relacionadas con el auxilio mecánico y grúa. “El servicio de auxilio mecánico, de grúa, es lo más perjudicial que tenemos en nuestra actividad”, comenzó, subrayando que estas prestaciones impactan de manera significativa las operaciones diarias.

En este sentido, describió la frustrante realidad para los conductores cuando necesitan este servicio: “Te quedas en la ruta, con 40 grados de temperatura, con poca señal, poca batería y menos paciencia. Enviás un mensaje de texto a la empresa que brinda el servicio, o llamas por teléfono, y después de varios minutos, muchas veces te dicen que no tienen prestador disponible en la zona”.

A dicho escenario lo consideró sistemático, porque se repite en el “90% de los casos”, según reveló, por lo que la solución que encuentran las compañías es reintegrar al cliente alrededor de 35 mil pesos.

Los problemas no solo se limitan a la falta de disponibilidad, sino también a los términos financieros bajo los cuales operan estos servicios. “Los prestadores, los gruistas, no quieren brindar el servicio, porque tienen convenios que se celebran cada mes y el régimen inflacionario que vivimos en el país hace que cuando cobran, lo que cobran no les alcanza para cubrir el combustible”, explicó Zaluski.

Por ello, muchos prestadores se niegan a ofrecer sus servicios bajo las condiciones actuales, dejando a numerosas compañías de seguros sin la capacidad de cumplir con sus obligaciones contractuales.

Zaluski advirtió acerca del impacto de estas deficiencias en la relación con los clientes: “Esto para nosotros es un grave, gravísimo problema, porque la gente lo primero que hace se enoja con nosotros porque somos los representantes de la compañía de seguro y consideran que la compañía es la que está fracasando”, señaló.

Con respecto a los cambios regulatorios anunciados por el Gobierno nacional, consideró que las nuevas políticas podrían empeorar la situación al transferir la carga al usuario. “El automovilista va a tener que contratar por forma propia, por fuera de la compañía de seguros, un servicio, o si no, llama y le va a tener que contratar el servicio al gruista que sea, sin poder discutir precio ni nada”, aseguró.

En relación con el precio del seguro a partir de esta modificación, dijo que no cambiaría debido a que el valor de la grúa es “ínfimo” respecto a otras cuestiones que está cubierto el conductor al contratarlo. “El promedio de una vida en el país, está en 120 millones de pesos, la cobertura máxima autorizada por superintendencia de la Nación al 31 de diciembre de 2023 es de 36 millones de pesos y en enero se amplió y la cobertura llega a 80 millones de pesos”, puntualizó.

“Para mí es algo extraordinario que se pueda sacar de la póliza para solucionar el problema inmediato, pero la solución no es esa. La solución es encontrarle la vuelta a que haya prestador y que ese prestador cobre lo que corresponde para hacer el servicio de auxilio mecánico”, sostuvo el productor de seguros.