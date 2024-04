La Cofra eligió nuevo presidente y repartió utilidades por 115 millones de pesos entre sus productores

En la asamblea del pasado sábado, los asociados eligieron a los nuevos consejeros de la Cooperativa Frigorífica de Alem, quiénes decidieron que Ricardo Saraceni, un histórico dirigente de la entidad y del sector tabacalero asumiera la presidencia, reemplazado a otro histórico, Luis "Toquiño" Mieth, quién por más de dos décadas ejerció el cargo. La asamblea aprobó el ejercicio anual y distribuyó excedentes por cuarto año consecutivo.

“Solo se trata de cambio de hombres, pero no de rumbo”, se escuchó en la reunión de la que participaron los productores de cerdos, agrupados en esta cooperativa, hoy exhibiendo una solidez que incluso le permitió entregar a sus asociados excedentes que superan los 115 millones de pesos.

«Me voy muy feliz, y por un decisión estrictamente personal, con muchos años muy duros, de trabajo exigente, donde el esfuerzo fue diario para mostrar hoy a COFRA, en un lugar destacado del sector cooperativo de Misiones», destacó Luis Mieth, quien presidió la entidad durante 24 años.

«De aquellos años duros queda el recuerdo», dijo Mieth, agregando que «fue la base para que con un gran equipo de profesionales y soñadores pudiéramos revertir y que este ejemplo de la diversificación del sector tabacalero se pueda mostrar con orgullo».

Sobre su despedida, no sin lágrimas y algún «puchero», el dirigente expresó que «es hora de jubilarme, de acompañar a mi familia en la chacra, esa chacra que ellos cuidaron mientras que me dedicaba a COFRA, me voy feliz y agradecido, al sector y muy especialmente a la entidad madre que fue y será APTM».

Saraceni: «eficiencia y nuevos mercados»

El flamante presidente no es ajeno a la entidad, desde 1989, es integrante del grupo fundador del sistema productivo de COFRA.

«Para mí no es nueva la tarea», dijo Saraceni, «conozco cada sector, con fortalezas y debilidades, siendo el principal desafío la eficiencia, es momento de trabajar en los costos y superar las ineficiencias en las distintas etapas de la cadena productiva».

«La ineficiencia tiene sus costos, seguramente si el productor saca el costo de sus propias debilidades se van a dar cuenta lo que significa, el foco estará allí y lógicamente en abrir consolidar mercados, como Corrientes y Chaco», afirmó.

Sobre el rumbo de la cooperativa, Saraceni recordó que «en todo este tiempo hemos hecho inversiones y, aprovechamos las épocas de vacas gordas para hacerlas, cosa que le transmitimos a los productores y en este sentido es la cuarta vez que entregamos ‘retornos’ a los mismos y le insistimos en que lo aprovechen para mejorar sus cabañas, sus pistas de engorde».

En la reunión del sábado, por iniciativa del Consejo directivo y la aprobación de la asamblea y en sintonía con el espíritu cooperativista, se acordó la entrega de 115 millones de pesos a los productores en concepto de retorno.

Cabe destacar que la cooperativa brinda empleo directo a 270 familias en diferentes municipios, y agrupa a más de 200 productores. En el balance presentado manifiesta que en el último ejercicio, las inversiones superaron los 450 millones de pesos.

Finalmente el nuevo titular de la entidad manifestó tener fe, aunque dijo, «las cuestiones externas no manejamos, si abren las importaciones indiscriminadas de Brasil, seguro tendremos inconvenientes, pero ya pasamos por situaciones similares y logramos superarlas y creo que hoy estamos mejor preparados, no solo para sortearlas, sino para seguir creciendo».