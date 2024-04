En la previa al paro general, la CGT convocó a una marcha por el Día del Trabajador

Antes del próximo paro general, la Confederación General del Trabajo (CGT) está organizando una marcha en conmemoración del Día del Trabajador. Bajo el lema “La Patria no se vende”, la central obrera planea movilizarse este miércoles 1 de mayo.

Esta movilización ocurre en un momento políticamente tenso, marcado por el próximo paro general convocado para el 9 de mayo, el segundo desde que Javier Milei asumió la presidencia. La CGT anunció que el enfoque de la marcha será tanto la celebración por el Día del Trabajador como la discusión sobre cuestiones que consideran importantes en el país.

La central obrera llamó a participar de la marcha, a partir de las 10 horas, en el cruce entre la avenida Independencia y calle Defensa, en la ciudad de Buenos Aires, desde donde se movilizarán hasta el Monumento al Trabajo, ubicado en la avenida Paseo Colón al 800.

“La reivindicación tendrá que ver no solamente con la conmemoración de esta fecha histórica sino también tendrá como agenda un documento del país que nosotros planteamos, en el que discutiremos cuestiones que se han desbaratado en este último tiempo”, dijo el cotitular de la CCT Héctor Daer, quien está al frente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad de Argentina (FATSA).

En ese marco, y con su plan de lucha aún latente, la central obrera también confirmó que el jueves 9 de mayo hará el segundo paro general en contra del Gobierno.

En cuanto a la convocatoria al paro general, Daer sostuvo: “Hay una sumatoria de cuestiones que están irresueltas y una perspectiva de que se sigan acentuando. Eso nos va a llevar una caída del poder adquisitivo y de compra de los ingresos mucho mayor«” explicó.

Daer subrayó las preocupaciones sobre el poder adquisitivo y la caída de los ingresos, citando la discrepancia entre los precios y los salarios. Aunque el gobierno sugiere una disminución en los precios, Daer manifestó que la actualidad indica que en el último tiempo la brecha con los ingresos se acrecentó.

“Se liberan los precios. Ahora se plantean que van a bajar, pero la coyuntura la vamos a tener en que los salarios no alcanzan. No es que la gente no convalida los precios, es que la gente no tiene plata”, remarcó el cotitular de la CCT.

