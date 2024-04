Análisis semanal: Luces y sombras de la economía de Milei y un nuevo capítulo yerbatero

La inflación sigue bajando, el Central recompone reservas y el dólar mantiene la calma. Economistas destacan el saneamiento de la macro, pero advierten que la recesión es grande y plantean dudas respecto a la sostenibilidad del modelo. La interna libertaria en diputados y la lentitud de las negociaciones empantana el camino de la Ley de Bases. Misiones se acomoda a la desregulación yerbatera y además será la primera provincia en contratar Starlink para llevar internet a zonas rurales.

Las vocerías libertarias festejaron el dato de inflación de marzo como si se tratara del penal de Montiel en Qatar. El 11% que indicó el IPC del INDEC marcó la cuarta baja consecutiva, algo que no pasaba desde hacía mucho tiempo, y establece condiciones razonables para esperar un índice de una sola cifra en abril.

Analistas menos entusiastas interpretan el dato de marzo como un retorno a los niveles de inflación anteriores a la suba de casi 120% de dólar oficial que dispuso el presidente Javier Milei ni bien asumió. Además, señalan que de diciembre a marzo el IPC acumula un incremento de más de 90%, muy por encima de la variación de los salarios durante el mismo período, y que la baja de la inflación responde principalmente a una drástica caída en el consumo.

Para los próximos meses, el pronóstico generalizado indica un camino progresivo de desaceleración de los precios que solo puede ser interrumpido por dos factores, el dólar y las tarifas.

El principal logro de la administración Milei en los primeros cuatro meses de gobierno fue haber enderezado la macro, algo que fue celebrado por los mercados. Se logró recomponer reservas, mejoró el balance del Banco Central, el dólar se mantuvo estable después de la megadevaluación de diciembre, la balanza comercial se tornó positiva, la brecha cambiaria desapareció, el Riesgo País se desmorona y los bonos argentinos duplicaron su valor.

En la gala de celebración del 24° aniversario de Misiones Online, el economista Gerardo Alonso Schwarz consideró que el Gobierno nacional tuvo éxito en atacar tres problemas de la macro: la alta emisión monetaria, el déficit de las cuentas públicas y el descalabro de precios relativos.

Pero agregó que ese éxito llegó al costo de una recesión fuerte, con una caída promedio de ventas de 25%, que en las provincias de frontera se estiró a 35% o 40% porque la inflación en dólares y el achicamiento de la brecha cambiaria alejaron a paraguayos y brasileños de los comercios argentinos.

En el mismo evento, el reconocido contador Delio “Coco” Varela consideró que algún grado de recuperación del salario será necesario para reactivar la economía porque “el consumo en Argentina es el 70% del PIB”.

Ambos coincidieron en proyectar una mejoría de la economía a partir de las liquidaciones de exportaciones de la cosecha gruesa en la Pampa Húmeda, lo que implicaría el ingreso de dólares frescos y de recursos fiscales a través de la recaudación de impuesto PAIS y retenciones. “Pero ojo que son impuestos no coparticipables, entonces es la Nación la que va a tener más ingresos, las provincias no”, indicó Varela.

Otro de los economistas que habló en los últimos días fue Miguel Ángel Broda, quien sorprendió por el tenor de los cuestionamientos que hizo al plan de Caputo. “El ajuste fiscal fue excesivo, burdo, y no tiene sostenibilidad a largo tiempo, en parte porque la recaudación cayó producto de la fuerte recesión que hay”, señaló el economista propietario de la consultora Broda & Asociados.

“El ajuste fiscal fue excesivo, burdo, y no tiene sostenibilidad a largo tiempo»

Señaló que la inflación que el Gobierno nacional salió a festejar como un logro, duplica a los niveles que teníamos en los primeros meses del año pasado y consideró que el Gobierno deberá incorporar algún elemento heterodoxo, como control de precios, para llevarla al nivel que necesita para que el plan se sostenga.

El propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, abandonó por un momento la prédica libremercadista que caracteriza al gobierno nacional para cuestionar a las empresas de medicina prepaga por los aumentos que aplicaron desde que la actividad fue desregulada por el DNU de Milei. “Se les fue la mano con los aumentos” o “le están declarando la guerra a la clase media” fueron algunas de las frases del representante del mismo gobierno que habilitó las subas que ahora critica.

En la última edición del “ciclo mensual” que realiza desde hace más de tres décadas, Broda fue más allá con los señalamientos al manejo de la economía por parte del actual gobierno. “Las dudas sobre la sostenibilidad de este extraordinario ajuste son enormes; la ‘licuadora’ y la ‘motosierra’ aplicadas por Milei, si bien efectivas para bajar el déficit fiscal en el corto plazo, no son sostenibles a mediano plazo”, dijo Broda durante su ciclo en una cita que fue reproducida por varios medios nacionales.

El economista respaldó sus dichos con algunos datos como la caída del 16,1% de la recaudación fiscal en términos reales y del 24,1% si se excluyen el impuesto PAIS y las retenciones a la exportación.

Broda indicó que la actividad económica cayó 7% desde octubre del año pasado. El Índice Sintético de la Construcción del Indec se retrajo 23,1% y el índice Construya 28%, la producción de acero cayó 8,7% y la de hierro primario 15,2%, las ventas minoristas que releva CAME retrocedieron 22,1% y en supermercados (Indec) 13,8%, el Índice de Producción Industrial declinó 11,1%, la fabricación y la venta de autos retrocedieron 35,3 y 23,2% respectivamente y las importaciones 12,3 por ciento.

Otro aspecto que cuestionan los analistas fue la política cambiaria. El gobierno nacional debutó con una devaluación del peso que elevó 120% la cotización del dólar en diciembre, pero desde entonces el tipo de cambio aumenta solo 2% mensual con una inflación que desde el último mes del año pasado hasta marzo supera el 90%.

El colchón de competitividad cambiaria que ganaron los exportadores en diciembre, se fue diluyendo hasta prácticamente desaparecer y los precios en el mercado interno se encarecieron en dólares al punto de convertir a Argentina en el país más caro de la región medido en dólares, pero con los sueldos más bajos.

Miguel Broda agregó un efecto más del atraso cambiario cuando señaló que con el tipo de cambio actual resultaría imposible abrir la economía argentina, tal como lo sugiere el manual liberal, sin provocar una catástrofe en la industria nacional.

Anti federal

El economista señaló además el cariz centralista que tiene el ajuste que aplica el gobierno nacional. Destacó que mientras los recursos para la Nación se achicaron 12,5%, el recorte para las provincias fue de 23,6%, eso sin contar la desaparición de las transferencias no automáticas.

Otro analista, en este caso de la política, que puso el ojo en la falta de federalismo fue el consultor Raúl Timerman, que en una extensa entrevista con Misiones Online concluyó que “la Nación se lleva mucho y deja muy poco a las provincias”, que deben costear los servicios de salud, seguridad y educación.

“la Nación se lleva mucho y deja muy poco a las provincias”

“Pensemos que antiguamente el 60% de lo recaudado era para las provincias y el 40 para el Estado nacional. Ahora el Estado nacional se lleva el 60 y distribuye el 40 entre las provincias, pero las provincias ahora son responsables de la educación, la salud y la seguridad. ¿De qué se ocupa el Estado Nacional? Habría que revisarlo eso”, indicó.

Aparecen los “peros”

En su entrevista con Misiones Online, Timerman dejó los números de su más reciente sondeo de opinión, además de un puñado de conceptos que permiten entender mejor el particular escenario político que atraviesa el país.

Destacó que el gobierno de Javier Milei mantiene un nivel de apoyo tanto a la gestión como a la figura del presidente, que alcanzan el 50%, números que comparte con la vice, Victoria Villarruel, y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que ostentan las mejores imágenes del país en este momento.

Detalló que los números de Milei experimentaron una baja en enero, cuando alrededor del 10% del electorado que lo había votado (5 puntos del total de votantes) se arrepintió, pero desde entonces los niveles de popularidad del libertario se mantuvieron estables a pesar del duro impacto social que generó el programa de ajuste.

Pero del mismo modo que varios analistas de la economía que respaldan en líneas generales a Javier Milei pero plantean reparos a su programa económico, también su electorado empieza a mostrar diferencias con el gobierno que se hacen visibles en los focus group en los que se analiza el aspecto cualitativo.

“Se ha producido un cambio en el estado de ánimo de los votantes, tanto de aquellos que votaron a Sergio Massa como a los que votaron a Javier Milei en el balotaje”, indicó.

“Un mes atrás, los votantes de Massa en los grupos focales decían bueno, ‘este es un ajuste brutal, esto así no puede seguir, esto explota en cualquier momento, esto revienta’. Hoy los votantes de Massa están resignados. Dicen ‘bueno, la situación es difícil, pero parece que esto va a haber que bancarlo. Me parece que esto va a seguir así’. El desánimo se nota incluso en su actitud física, no hablan mucho entre ellos, bajan la vista. Es una cosa de resignación y te diría hasta de abandono”, observó Timerman.

Prima entre los votantes de Massa la resignación, el abatimiento y hasta el abandono. “Nadie le habla a los que votaron a Massa, ni siquiera Massa les habla”, señaló.

Entre los votantes de Milei también se produjo un cambio: “hace un mes decían ‘bueno, este ajuste es fuerte, pero yo estoy al 100%, tengo confianza en Milei, vamos a salir adelante. Las cosas no podían seguir como estaban, en el futuro las cosas van a estar mejor’. Ahora los votantes de Milei dicen ‘yo estoy de acuerdo en que esto era necesario, pero aparecieron los ‘peros’, por ejemplo, ‘pero en el caso del dengue el gobierno debería hacer algo’, ‘pero en el caso de las prepagas se le fue la mano con los precios’, aparecieron unos primeros ‘peros’ que hasta ahora no habían aparecido”, dijo.

Timerman observó que esos reparos también comenzaron a aparecer en “la prensa adicta al gobierno”, como Clarín o La Nación, incluso en La Nación Más, con el tema de las prepagas.

Interna, bases y el Señor Tabaco

Oscar Zago era presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza hasta que tomó una decisión con el visto bueno de Javier pero sin consultar con Karina y esa fue la última decisión que tomó como presidente de bloque.

En el medio hubo un escandalete que volvió a evidenciar la falta de experiencia política de los diputados libertarios y todo terminó con Zago pegando el portazo y armando rancho aparte bajo el techo del bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

La ruptura del bloque libertario sembró dudas respecto a la manoseada Ley de Bases y el Pacto de Mayo, que depende de que ese proyecto se convierta en ley. Es que la interna no se termina con salida de Zago sino que habría otros legisladores y funcionarios que penden de un hilo porque no son del agrado de Karina Milei.

Desde el oficialismo repiten que las negociaciones para sacar la Ley de Bases están avanzadas, pero desde los bloques dialoguistas advierten que todavía hay cuestiones por resolver, como las delegaciones de poderes, la modificación de los fondos fiduciarios y las privatizaciones de empresas públicas.

Los representantes de las provincias y de los bloques legislativos de la oposición dialoguista, están desorientados por las intermitencias en las negociaciones y por los cambios que hace el oficialismo al proyecto.

Por ejemplo, en el último borrador que se distribuyó entre algunos de los interesados, se excluyó el capítulo tabacalero que incluía un viejo reclamo de los productores y de las provincias en las que se cultiva tabaco: la equiparación de los impuestos entre todas las cigarrilleras.

El primero en poner el grito en el cielo fue el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, seguido rápidamente por el misionero Hugo Passalacqua.

En el sector tabacalero no quedan dudas de que Milei y sus libertarios anti-casta están operando a favor de uno de los más acabados representantes de la casta que dicen combatir, nada menos Pablo Otero, más conocido como “el Señor Tabaco”, dueño de la tabacalera Sarandí y de un notorio poder de lobby mediante el cual consiguió que el juez federal Enrique Lavie Pico le otorgara un recurso de amparo que lo exime de pagar el “impuesto mínimo”.

Gracias a esa cuestionada medida judicial, Sarandí eludió el pago de alrededor de 2.000 millones de dólares en impuestos desde 2018, por lo cual la AFIP le abrió una causa que nunca avanza porque Otero tiene muchos amigos en la política y en la justicia.

Como Sarandí no paga el impuesto mínimo, sus cigarrillos son más baratos y se venden cada vez más y los de las otras empresas que sí pagan ese tributo se venden cada vez menos.

Eso repercute de manera negativa en la recaudación del Fondo Especial del Tabaco (FET) que se distribuye entre los productores, incluidos los misioneros.

Para quitarle a Sarandí el inexplicable privilegio que le otorgó la justicia, el proyecto de ley de bases preveía un artículo que eliminaba el impuesto mínimo y aumentaba la alícuota de otro impuesto, el impuesto interno. Como ese segundo tributo lo pagan todas las empresas, incluida la del Señor Tabaco, la ley dejaría en pie de igualdad a todas.

Pero misteriosamente (los dedos acusatorios apuntan en dirección al diputado del PRO, Cristian Ritondo) ese artículo desapareció del proyecto, para amargura de productores y provincias tabacaleras.

En Santa Cruz confiaban en que se quitaría a Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) de la lista de empresas a privatizar, pero eso no ocurrió a pesar del pedido expreso del gobernador Claudio Vidal, quien advirtió que si eso no se modifica sus legisladores no acompañarán el proyecto.

La primera con Starlink

El Gobierno de Misiones demostró nuevamente su capacidad para aprovechar las oportunidades que se presentan con cada uno de los cambios de escenario que se suceden en el país.

Una de las ventanas que abrió la desregulación instrumentada por la gestión de Javier Milei fue la posibilidad de acceder al servicio de internet inalámbrica que se presta con satélites de baja altura. Red que es operada por varias empresas, la más conocida de ellas Starlink, del magnate neozelandés Elon Musk.

Misiones encontró allí la posibilidad de llevar conectividad a lugares en los que resultaría imposible o muy caro llegar con un cable o con cualquier otro sistema.

Hace varias semanas inició contactos con la empresa de Musk, quien incluso se mostró interesado en conocer la experiencia de Silicon Misiones en alguna ocasión, y será la primera del país en contratar ese servicio para llevar internet a las escuelas rurales, garantizando así el libre acceso a todos los estudiantes misioneros e igualando las posibilidades de acceso a conectividad en cada rincón del territorio.

El gobierno provincial también abastecerá oficinas públicas y lugares donde había problemas de conectividad para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso. Parques provinciales, oficinas de control de bosques, comisarías, centros de salud.

El nuevo convenio, anunciado ayer por autoridades del Frente Renovador, se comenzará a instrumentar en pocos días ya que se trata de un servicio que recién llegó a la Argentina.

Yerba desregulada, pero con ganancias bien distribuidas

Con la quita de facultades que el DNU le impuso al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que se suma a la situación de acefalía en la que se encuentra el mencionado organismo, la actividad yerbatera volvió a estar desregulada después de poco más de 20 años.

Si bien el Gobierno provincial siempre se inclinó por un esquema que garantice precios mínimos a los productores, ahora no se opondrá a la desregulación porque ese fue el modelo que votó la gran mayoría de los misioneros en las presidenciales, entre ellos los productores yerbateros.

Eso no quiere decir que la Provincia abandonará su histórica postura en defensa de los intereses de los productores en la vieja pulseada de intereses que este eslabón de la cadena productiva sostiene con la molinería y con la cadena comercial que se suele quedar con la parte del león del negocio yerbatero.

Misiones impulsará un fortalecimiento de toda la cadena, que empiece por un precio acorde a salida de molino. Pero fundamentalmente velará por una distribución equitativa de los ingresos que genera la yerba, lo que logrará si los industriales pagan lo que corresponde a secaderos y productores, y si estos últimos también pagan lo justo a los tareferos.

Ya no hay una secretaría de Comercio pisando los precios en las góndolas y poniendo un techo demasiado bajo para que se desarrolle toda la cadena. Bajo esas condiciones, las industrias no tienen excusas para no pagar lo que corresponde por la materia prima.

El riesgo que deberá evitar la molinería es el de caer en una guerra de precios para acaparar cuotas de mercado, porque eso terminará conspirando contra los intereses de todos.

La atención del Gobierno provincial estará principalmente en propiciar que la rentabilidad que gane la industria, ahora liberada de la presión de los acuerdos de precios que tanto cuestionaron, se traslade a los secaderos, productores y tareferos.

Para eso, promoverá que las industrias paguen por la materia prima un porcentaje fijo del costo del producto en góndola o a punta de molino.

Que, por ejemplo, un tercio o una quinta parte del valor del producto terminado se destine a pagar la materia prima que está contenida dentro de ese paquete, lo que garantizaría una justa distribución de la gran riqueza que genera la yerba mate.

El objetivo a fin de cuenta es evitar que esta nueva desregulación tenga los nefastas efectos que tuvo la anterior, durante los noventa, que llevó a la desaparición de productores en toda la provincia.

Desde el Gobierno provincial confían en que la desregulación puede convertirse en una oportunidad que beneficie a productores, tareferos, industriales, secaderos y cooperativas. La única condición es que la búsqueda del bien común se imponga sobre la tentación de sacar ventaja a costa de la pobreza de los demás.