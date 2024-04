Montecarlo | Se realizó el lanzamiento oficial de las Escuelas Municipales Deportivas

Más de veinte disciplinas deportivas se desarrollarán en 38 puntos estratégicos de la ciudad de Montecarlo, tanto en la zona rural como urbana. El intendente de Montecarlo Julio “Chun” Barreto, habló sobre los nuevos profesionales que estarán acompañando a los chicos que quieran competir en distintas disciplinas.

El intendente de Montecarlo Julio “Chun” Barreto, habló sobre qué significa el deporte en la localidad y detalló los próximos desafíos que quieren cumplir:

“En Montecarlo se hace un enorme esfuerzo, no solamente porque somos Capital Provincial del Deporte, sino porque sabemos que esto es correcto: invertir en deporte es invertir en inclusión, invertir en salud, invertir en valores. También quería aprovechar para para hacer un anuncio: vamos a dar un paso más, de los que ya fuimos haciendo durante todos estos años, inclusive haciendo disciplinas que se practican únicamente aquí en Montecarlo que no hay en ningún otro lugar, en ningún otro municipio. En los próximos días pondremos en marcha aquí en Montecarlo la práctica de alto rendimiento deportivo a través de un gimnasio que vamos a instalar en el polideportivo. Vamos a contar con un psicólogo y nutricionista, para que nuestros jóvenes que tengan intenciones de competir tengan la preparación y la contención profesional que se requiere.

Para nosotros esto es una gran inversión, invertir en nuestra gente, invertir en la comunidad, invertir en nuestros chicos, nunca cae en saco roto, sin dudas, así como muchos talentos ya tenemos que salieron de la Escuela de Iniciación Deportiva, ya pasaron por competencia, tanto representando a la provincia de Misiones y a Selección Argentina. El trabajo está dando frutos, no solamente por la alta competencia, sino por la inclusión que también es importante”; manifestó el intendente.

Las disciplinas deportivas son (con diferentes categorías muchos de ellos y adaptados): beach handball, básquet mixto, bádminton, atletismo, ajedrez, beach vóley, canotaje iniciación, canotaje precompetitivo, cestoball, futsal, fútbol femenino y masculino, gimnasia adultos, gimnasia rítmica iniciación, handball, hockey mixto, iniciación al deporte, MTB, natación iniciación, natación precompetitiva, natación adultos, Newcom, padel, taekwondo, tenis de mesa, rugby, vóley mixto.