Posadas | Agentes del sector turístico participaron de un workshop para fortalecer vínculos y potenciar el turismo regional

Este miércoles, Posadas fue el epicentro del workshop que reunió a proveedores turísticos nacionales e internacionales en un espacio de intercambio y fortalecimiento de vínculos entre los actores clave del turismo en la región.

Organizado por la reconocida agencia mayorista Estilo Plus, con el apoyo del Ministerio de Turismo de Misiones y la Asociación Misionera de Agencias de Turismo (AMAT), el evento tuvo lugar en el Hotel Bagú Urbano de la capital misionera.

El workshop no solo ofreció la exposición de la oferta de proveedores, sino que también contó con charlas de capacitación sobre herramientas tecnológicas, destinos misioneros, productos turísticos y otros temas relevantes. Expertos en la industria compartieron su conocimiento y experiencia, proporcionando a los asistentes nuevas ideas y estrategias para fortalecer sus negocios en el sector del turismo.

Entre las empresas participantes destacadas en la actividad se encontraron Verdesicilia, Madre Travel, Terrawind, Sprach Caffe, Consultar-AR, Mapaplus, Wamos, Grupo GEA, Mi Reserva, Tur España, Air Europa, AMAT, Estilo Plus, Bagú Hoteles, Las Misiones Turismo, Uma Travel, Honets Travel Group, Money Tur y Patagonia Jarke.

Verónica Baylac, responsable comercial de Hoteles Bagú, expresó su entusiasmo por el evento: «La idea del workshop es traer operadores mayoristas, traer negocios hacia la ciudad para que todos los agentes de viaje, con proyectos nuevos o ya consolidados, puedan adquirir conocimiento y ofrecer todo lo que Misiones tiene para ofrecer al turista. Esto fortalece el sector del turismo con una convocatoria muy grande, con marcas muy reconocidas».

Durante el evento, se destacaron dos empresas innovadoras que ofrecen soluciones específicas para el sector turístico: una plataforma digital exclusiva para agentes de viaje y una agencia de recursos humanos especializada en perfiles para el turismo.

La importancia de la capacitación también fue resaltada durante el workshop. Los participantes mostraron un gran interés en adquirir nuevos conocimientos y habilidades, lo que refleja el compromiso del sector con la excelencia profesional y el desarrollo continuo.

Por su parte Gabriel Suárez, ejecutivo de Estilo Plus, la agencia mayorista que estuvo detrás de la organización de este importante evento se refirió a la importancia del evento: «Generalmente en las capitales de provincia suele haber workshops que organizan las asociaciones de agencias de viajes de cada ciudad. Posadas, lamentablemente, no tenía uno. Como somos una empresa que nos acercamos recurrentemente y entendemos, tenemos buena llegada a los colegas de la zona, pensamos, por qué no traer un poco la posibilidad de que los colegas y los agentes de viajes de la ciudad y de toda la provincia y de la región tengan la posibilidad de conversar directamente con los prestadores de los servicios», explicó.

La respuesta de los colegas fue muy positiva.»Esto enriquece un montón, porque al momento de asesorar a los pasajeros de poder ofrecer, están con mayores herramientas para que los viajes resulten mejor vendidos. Las personas realmente disfruten de los servicios tal cual los han comprado. Y la verdad es que muy contentos también con la respuesta de los colegas al acercarse y entendemos que hay una linda predisposición a participar», añadió.

Además de la exposición de proveedores, el workshop ofreció una grilla de capacitación que abarca temas como producto, destino y habilidades de venta. «Esto permite que las agencias de viajes de toda la provincia de Misiones tengan información, que tengan capacitación sobre los productos que venden y eso permite que una persona que está en San Vicente o que está en Aristóbulo del Valle, que está en El Dorado, pueda recurrir a su agencia de confianza de su ciudad, que va a tener la misma información, que va a tener una agencia de viajes de Buenos Aires, de Córdoba o de cualquier gran ciudad de la Argentina», destacó el empresario.