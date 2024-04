Un campeón del mundo no renovaría en Europa y podría volver al fútbol argentino

El futbolista ya inició contactos con un grande del país para sumarse en el próximo mercado de pases.

El defensor de la Selección argentina Gonzalo Montiel, no renovaría su préstamo con el Nottingham Forest de Inglaterra y ya inició contactos con River para tener su segundo ciclo en el club que lo vio nacer.

El oriundo de González Catán no está pasando su mejor momento en el fútbol inglés, ya que no está teniendo rodaje en el dos veces campeón de Europa, solo jugó 15 de 38 posibles hasta el momento y el club no renovaría su préstamo haciendo que el lateral derecho de 27 años retorne al Sevilla de España que adquirió sus servicios en 2021 por 7 millones de euros.

En tanto, tampoco tendría lugar en el equipo andaluz y no forma parte de las últimas convocatorias de la Selección argentina, por lo cual Montiel inició contactos con River para volver en el próximo mercado de pases.

El encargado de convertir el penal con el que Argentina le ganó a Francia la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y se consagró campeón, debutó en el equipo de Núñez en 2016 y disputó 140 partidos marcando 6 goles y conquistando 8 títulos, entre ellos, la Copa Libertadores 2018 ante Boca en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.