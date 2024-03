Cumbre en Casa Rosada | Funcionarios del Gobierno de Milei les pidieron a los gobernadores reflotar la Ley Bases, pero no hubo acuerdo sobre Ganancias

La administración libertaria quiere reponer la cuarta categoría del gravamen, pero los mandatarios peronistas no avalaron esa medida; Kicillof habló dentro de la cumbre y planteó diferencias; en la cabecera de la mesa se sentó Posse; armarán dos comisiones de trabajo

La primera reunión por el Pacto de Mayo comenzó esta tarde a las 15.15 en la Casa Rosada y terminó pasadas las 18.30. El encuentro fue presidido por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. En la delegación de las provincias hubo asistencia perfecta, entre los gobernadores y los vicegobernadores que se presentaron al inicio del encuentro. El Gobierno calificó la cumbre de “cordial y positiva”, según dijo el ministro Francos. La administración libertaria pidió reflotar la Ley Bases, en un formato condensado.

Según afirmaron el porteño Jorge Macri y el chubutense Ignacio Torres al cabo del encuentro, el Gobierno propuso reflotar la Ley Bases y restituir la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, pero un grupo de gobernadores se opuso a esta segunda posibilidad. En tanto, acordaron armar dos comisiones: una para identificar los pedidos de las provincias y una segunda para establecer los proyectos que la Casa Rosada enviará al Congreso.

Tras el encuentro, el ministro Francos y los gobernadores Rogelio Frigerio y Osvaldo Jaldo se presentaron en una conferencia de prensa. “El Gobierno nacional nos entregó la Ley Bases condensada y ahora es el Congreso de la Nación el que tiene la última palabra, pero nosotros nos hemos comprometido a colaborar porque si le va bien al Gobierno nacional le va a ir bien a las provincias y a los argentinos”, dijo el tucumano Jaldo.

Francos, por su parte, admitió que hubo gobernadores que plantearon la restitución del Fondo del Incentivo Docente (Fonid) y del Fondo Compensador del Transporte, que fueron cortados por la Casa Rosada. “En esos temas no nos pusimos de acuerdo, porque son competencia de las provincias”, advirtió el ministro del Interior.

Entre los primeros gobernadores en ingresar por la explanada de la Casa Rosada se destacaron el bonaerense Axel Kicillof, que tomó la palabra; el sanjuanino Marcelo Orrego, el puntano Claudio Poggi y la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, en representación de Maximiliano Pullaro, quien no viajó a Buenos Aires por la crisis de seguridad en Rosario.

Según pudo saber LA NACION, los gobernadores peronistas se reunieron antes para acordar el discurso frente a los funcionarios de Javier Milei, que no participó de la cumbre. En ese encuentro previo, los mandatarios de Unión por la Patria (UP) convinieron “reclamar las deudas de las provincias, no avalar la restitución de Ganancias y sugerir un impuesto a los grandes ingresos”.

Además de Posse, que se ubicó en la cabecera de la mesa, la delegación oficial estaba integrada por el ministro Francos, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el de Interior, Lisandro Catalán; y el secretario ejecutivo de Gobierno, José Rolandi, informaron fuentes oficiales. El encuentro se desarrollaba en el salón Eva Perón de la Casa Rosada.

Por las provincias se presentaron los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Misiones, Hugo Passalacqua; de San Luis, Claudio Poggi; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Chaco, Leandro Zdero; de Jujuy, Carlos Sadir; de San Juan, Marcelo Orrego; de Córdoba, Martín Llaryora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Chubut, Ignacio Torres; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Salta, Gustavo Sáenz; y de Catamarca, Raúl Jalil, de Santa Cruz; Claudio Vidal.

También eran de la partida las vicegobernadoras de La Rioja, Teresita Madera; de Mendoza, Hebe Casado, y de Santa Fe, Gisela Scaglia, el vicegobernador de Formosa, Eber Solís; y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri. El primero en retirarse de la cumbre fue el sanjuanino Orrego, quien adujo que perdía el vuelo de regreso a su provincia.