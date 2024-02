Megadeth vuelve a la Argentina y Misiones Maravilla EVT te trae un todo resuelto para disfrutar de la banda ícono del metal

Misiones Maravilla EVT acerca una propuesta para todos los que gustan del rock metal con un paquete todo resuelto para poder disfrutar de la llegada de Megadeth a la Argentina el próximo 16 de abril, en el Movistar Arena. Ingresá y conocé cómo acceder al paquete.

La banda más icónica de rock metal a nivel mundial llegará al país con tres fechas en Buenos Aires, tras agotar las dos primeras fechas en cuestión de horas, Megadeth agregó un tercer show con su gira “Crush the world tour”.

Es por esto que Misiones Maravilla EVT trae una propuesta para los fanáticos del metal este todo resuelto, para poder disfrutar de la llegada de Megadeth a Argentina el 16 de abril próximo en el Movistar Arena.

En los años 90, el grupo de metal generó un gran impacto en la cultura popular de Argentina, México, Colombia y Brasil, en diferentes generaciones. En septiembre de 2022, el disco “The Sick, the dying and the dead”, estableció aún más a Megadeth como un referente histórico del heavy metal. Obtuvo un Grammy en el 2016 y debutó en el puesto número 3 del Billboard Top 200.

Megadeth, la banda ícono del metal, a tu alcance de la mano de Misiones Maravilla EVT

El paquete incluye una noche de alojamiento en un hotel céntrico de Buenos Aires, desayuno, entrada seleccionada, traslado ida y vuelta desde el hotel al estadio con guía acompañante, con posibilidad de consultar por traslado desde distintos puntos de la provincia y del país.

Para mayor información y reservas comunicarse al Whatsapp 3764 131601 o al link https://wa.link/8iideo