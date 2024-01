Automovilismo | Luego de nueve años, el misionero Carlos Okulovich se desvinculó de yerba mate CBSé

“Llegó el momento de seguir por otro camino. Fue difícil tomar esta decisión, que está fundamentada exclusivamente en cuestiones personales. Pero tiene un fuerte sentimiento de gratitud por la relación que nos unió”, confirmó el deportista obereño.

El misionero Carlos Okulovich finalizó el vínculo comercial con yerba mate CBSé luego de nueve años de relación como el principal sponsor para la presencia en categorías del automovilismo deportivo argentino.

“Hoy me desvinculo de la marca pero tengo muchos recuerdos, recorrimos varios años juntos que me sirvieron para aprender y crecer en varios aspectos. Hubo buenos resultados, otros no tanto, pero competimos, fuimos protagonistas, siempre con la mejor predisposición de parte de la familia y todo el equipo de trabajo”, agregó el piloto de 38 años.

Acompañado por CBSé durante casi una década, Okulovich disputó regularmente los campeonatos de Turismo Carretera, con la marca Torino, y Turismo Nacional, en la Clase Tres. Ocasionalmente, también fue parte de las categorías TC Pick Up, TCR South America y del Campeonato Misionero de Pista.

Entre los momentos más recordados del Turismo Carretera, al margen de los resultados, sobresalen los variados, coloridos y atractivos diseños que se plasmaban sobre el Torino, generando una gran repercusión en el ambiente de la categoría, entre pilotos, prensa especializada y seguidores del automovilismo.

Tal vez te interese leer: Turismo Pista | Los misioneros Santiago y Jorge Possiel probaron en Concepción del Uruguay

“Solo tengo palabras de agradecimiento, fue un orgullo haber podido representarlos en el deporte, en el automovilismo, siempre tratando de hacerlo de la mejor manera. CBSé es una familia sensacional, una empresa intachable en todo sentido, por eso reitero que no tengo más que palabras de agradecimiento”, expresó el misionero.

Dedicado al automovilismo desde los 14 años (cinco años antes se inició en karting), como legado de su padre Carlos Alberto, y gran referente de la especialidad en Misiones, Carlitos registra una amplia trayectoria donde se destacan las presencias en el TC -176 carreras, con dos podios y dos triunfos en series- y en el TN (subcampeón en 2009 y campeón en 2010).

Okulovich seguirá compitiendo en el automovilismo nacional. En los próximos días anunciará en qué categoría estará presente durante el 2024 y las empresas que lo acompañarán.