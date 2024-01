Seguridad Vial en vacaciones: elementos obligatorios y documentación requerida para viajar

Rubén Tamis, especialista en Seguridad Vial, destacó la obligatoriedad de elementos como el matafuego y la baliza, y la importancia nodal del uso correcto de sistemas de retención infantil en los vehículos. Además, instó a la conducción responsable y aclaró confusiones sobre la documentación vehicular en Argentina.

Red Ciudadana- Ruben Tamis

Tamis proporcionó recomendaciones clave para los conductores en un contexto de aumento de viajes familiares por vacaciones de verano. Su enfoque se centró en tres aspectos fundamentales: documentación, actitudes y elementos de seguridad.

Según Tamis, «para circular es obligatorio tener el matafuego y la baliza triangular, no tener esto impide la circulación. Lo recomendable es el botiquín y la rueda de auxilio».

Además, aclaró un mito común: «En ningún lugar de Argentina me pueden pedir la ‘bendita’ bolsa mortuoria blanca, eso es una mentira».

Respecto al remolque de vehículos, el experto advirtió sobre la prohibición de remolcar vehículos no destinados para tal fin, excepto en casos de fuerza mayor, y siempre utilizando un elemento rígido de acoplamiento.

La importancia de la seguridad infantil

Tamis enfatizó en la necesidad del uso adecuado de sistemas de retención infantil, detallando que «hasta los dos años, debe usarse el ‘huevito’ pero mirando hacia atrás. Luego, la sillita mirando hacia adelante y, de los seis a los diez años, un booster». No obstante, criticó las alternativas no reglamentarias como las conocidas «mochilitas», subrayando su ineficacia.

Asimismo, indicó que solamente el 2% de los argentinos utiliza cinturón de seguridad cuanda viaja en los asientos ubicados atrás del vehículo, por lo que instó a corregir este hábito. «Muchas veces por no tener este rescaudo se vuelve una tragedia», advirtió.

De esta manera, profundizando en las actitudes responsables al momento de conducir, destacó la necesidad de no tomar alcohol y de respetar la doble línea amarilla evitando adelantamientos.

Por otro lado, atendiendo a los aspectos documentales, aclaró que el DNU del presidente Milei no modificó leyes de tránsito sino más bien cuestiones del registro del automotor. Inclusive recordó que las provincias y municipios son autónomas y deberán adherir en caso de que se proponga un cambio.

En tanto, «la documentación obligatoria para circular es la licencia habilitante», indicó, aunque teniendo en cuenta que no hay insumos en el país y se utilizan certificados de papel, recomendó no salir del país con ese documento provisorio, puesto en la frontera no tendrá validez. Aún más, mencionó los demás documentos obligatorios necesarios para circular: la cédula de identifiación, el seguro y la VTV en caso de que el vehículo supere los 50 mil kilómetros.

Por último, aconsejó evitar viajar durante la noche debido a la visibilidad reducida y también tomarse el descanso necesario en caso de que dure varias horas.